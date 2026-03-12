Altın fiyatlarında son dakika! 12 Mart 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:10 itibarıyla 7.310 TL ve ons fiyatı 5.155 dolardan güne başlıyor. Petrol fiyatlarının yeniden 100 dolara yönelmesi ile küresel piyasalarda yüksek enflasyon-yüksek faiz beklentileri öne çıktı ve altında yön aşağı döndü. Öte yandan Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı 7.420 TL’den gerçekleşirken, 1 kilo altında spot piyasa ile fiyat farkı 2.600 dolara kadar geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatında kararsız görünüm devam ediyor. Dünkü işlemlerde ons fiyatı %-0,3 değer kaybı ile 5.177 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise TSİ 06:00 itibarıyla ons altın 5.155 dolara yakın seyrediyor. Son iki günde 5.200 doların üzerine doğru gerçekleşen ataklar kalıcı olamadı ve fiyatlarda sınırlı da olsa satış baskısı öne çıktı.

12 MART 2026 GRAM ALTIN

İçeride ise fiziki ve spot piyasa arasındaki farkın gittikçe kapanmaya başladığı görülüyor. Spot piyasada işlem gören 12 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.310 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı 7.420 TL’den gerçekleşiyor. 1 kilo altında fark 2.600 dolara kadar geriledi ve bu rakam son ayların en düşük seviyesine işaret etti.

FİZİKİ TALEP STABİL

Kapalıçarşı’daki kuyumcular Orta Doğu’da yaşanan gerilime rağmen altın fiyatlarının sert tepki göstermediğinin görüldüğünü ve bu sebeple fiziki talepte şok bir artış olamadığı gibi yüksek fiyatlardan altın satanların da artmaya başladığını aktarıyor. Yaklaşan bahar ve yaz ayları öncesinde özellikle konut ve otomobil almayı planlayan vatandaşların da altın birikimlerini ellerinden çıkardığı ifade ediliyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Petrol yeniden 100 dolar! Akaryakıta yeni zam beklentisi

YENİDEN PETROL BASKISI

Bu arada analistler, petrol fiyatlarının son 2 günde hareketlenerek yeniden 100 dolara yaklaşması sebebiyle altın fiyatları üzerindeki baskının arttığını ifade ediyor. Analistler, “Petrol fiyatlarının küresel enflasyon risklerini artırması ve merkez bankalarından faiz indirimi beklentilerinin gerilemesi, altın fiyatlarını frenliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

FED BEKLENTİLERİ

Öte yandan yükselen petrol fiyatları ABD’de de daha sıkı para politikası tahminlerini öne çıkarınca, dolar endeksi (DXY) ve tahvil getirilerinde yükseliş yaşanıyor. DXY bugünkü işlemlerde 99,50 ile son günlerin zirvesine yakın seyrederken, ABD 2 yıllık tahvil faizleri de 3,67 ile yaklaşık son 6 ayın zirvesine yöneldi.

Geleceğe yönelik enflasyon endişeleri sebebiyle ABD Merkez Bankasının bu yıl sadece 1 faiz indirimine gidebileceği öngörüleri ağırlık kazanmaya başladı.

GECİKMELİ ETKİLER

Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; ABD’de şubat ayında TÜFE’nin yıllık %2,5 ile beklentilere paralel geldiğini belirterek, “Ancak savaşla birlikte ABD’de benzin fiyatları iki haftada %19 arttı ve galon başına 3,5 dolara yükseldi. Dizel fiyatları da %28 yükselişle 4,86 dolara çıktı. Enerji şokunun gecikmeli etkileri önümüzdeki aylarda ABD enflasyonunu yeniden yukarı yönlü baskılayabilir” görüşünü dile getirdi ve bu sebeplerle para politikasında temkinli duruşun korunabileceğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası