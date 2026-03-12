Brent petrol bir defa daha kritik 100 dolar seviyesini aştı. Hürmüz’deki tıkanıklık, gemilere saldırılar, Umman’ın hedef alınması, stratejik rezervlerin yetersiz görünmesi ve taraflardan gelen gergin açıklamalar tansiyonu yükseltti. İç piyasada dikkatler tekrar akaryakıt fiyatlarına çevrilirken, dünkü indirimin ardından yeni zam beklentisi öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki çatışmalardan kaynaklanan belirsizlikler devam ederken petrol fiyatları yeniden hareketlendi. Hafta başına 119,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, salı günü işlemlerinde ise en düşük 82 doları test etmişti.

100 DOLARA YAKLAŞTI

Dün ve bugün yönünü tekrar yukarı çeviren Brent petrol bir defa daha kritik 100 dolar seviyesini aştı. Dün %2,45 primle 93,60 dolardan kapanış yapan petrol fiyatı, bugün ilk işlemlerde en yüksek 101,60 doları gördü. TSİ 06:10 itibarıyla petrol fiyatında 100 dolara yakın görünüm devam ediyor.

HÜRMÜZ HAREKETSİZ!

Dünyanın en büyük petrol yollarından olan İran’ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı, günlerdir Orta Doğu’nun ihracat gemilerine kapalı durumda. Boğazdan geçen ve küresel arzın yaklaşık %20’sine denk gelen petrolün piyasaya gelmemesi, petroldeki hararetin en önemli sebebi olarak gösteriliyor.

Petrol yeniden 100 dolar! Akaryakıta yeni zam beklentisi

200 DOLAR İDDİASI

Bu arada Hürmüz Boğazından geçen ticaret gemilerine insansız araçlarla dün de saldırı düzenlenmesi ve Umman’daki petrol tesislerinin hedef alınması gerilimi tırmandırdı. İranlı askerî yetkililerden gelen “dünyanın 200 dolarlık petrol fiyatına hazır olması” yönündeki açıklamalar da dikkat çekti.

400 MİLYON VARİL…

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, 400 milyon varillik stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi için üye ülkelerin anlaştığını açıkladı. En yüksek katkı 80 milyon varille Japonya’dan gelecek. Ancak bu arzın da kısa vadeli çözüm olacağı ve bu sebeple fiyatlarda kalıcı düşüşü desteklemediği aktarılıyor.

SON AÇIKLAMALAR

Taraflardan gelen son açıklamalara bakıldığında ise ABD Başkanı Donald Trump, operasyonları henüz bitirmediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama gibi güvenceler halinde savaşın biteceğini söyledi.

Petrol yeniden 100 dolar! Akaryakıta yeni zam beklentisi

AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik “eşel mobil sistemi” devreye alınmasına rağmen içeride akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Son olarak dün benzine 0,75 kuruş ve motorine de 1,15 TL indirim gelmişti. Petroldeki son yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında da yeni zam beklentisi öne çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası