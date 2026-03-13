Ünlü tarihçi İlber Ortaylı sağlık sorunları sebebi ile kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 78 yaşındaki profesörün son durumu merak konusu oldu. Konu ile ilgili ailesinden açıklama geldi. İlber Ortaylı'nın durumunun ağırlaması üzerine entübe edildiği öğrenildi.

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi 2 gün önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

İlber Ortaylı entübe edildi! Son sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

İLBER ORTAYLI ENTÜBE EDİLDİ

Ünlü profesörün son durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu, ailesinden yeni açıklama geldi. Hastanedeki tedavi sürecinin yer aldığı açıklamada Ortaylı'nın entübe ediliği bilgisi de yer aldı. Ailesinden gelen son açıklama şu şekilde;

DURUMU STABİL

"Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı. Ardından tekrar taburcu oldu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı. Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil."

