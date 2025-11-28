Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülhan Çakır, KOAH hastaları için önemli uyarılar yaptı. Çakır, "Soğuk hava ve artan hava kirliliği KOAH hastalarının akciğer fonksiyonlarını hızla bozuyor. Basit bir nezle bile kısa sürede ölümcül bir tabloya dönüşebilir" dedi.

Soğuk havanın enfeksiyona davetiye çıkardığını belirten Dr. Gülhan Çakır, KOAH hastalığının ani bir kötüleşme dönemi olduğuna dikkat çekti.

Çakır, şunları söyledi: KOAH alevlenmesi, nefes darlığı, öksürük ve balgam artışının kısa sürede kötüleşmesiyle ortaya çıkar. Bu durum çoğu zaman tedavi değişikliği veya acil müdahale gerektirir. Alevlenmeler hastalığın ilerlemesini hızlandırdığı için son derece tehlikelidir.

Kış ayları KOAH hastaları için risk taşıyor

“ÖLÜMCÜL HALE GELEBİLİR”

KOAH'lı hastaların sıradan bir nezleyi bile ağır geçirebildiğini belirten Çakır, “Bu durum hızla solunum yetmezliğine, hatta zatürreye yol açabilir. Kalp yükü artar ve tablo ölümcül hale gelebilir" diye uyardı.

Hastalık soğuk hava sonrasında daha da etkili hale gelebilir

“YANMA ETKİSİ YAPABİLİR”

Soğuk ve kuru havanın akciğerlerde yanma etkisi oluşturabildiğini belirten Çakır, şunları söyledi: KOAH hastalarının zaten hassas olan hava yolları soğukla daha da daralır. Bu durum şiddetli nefes darlığına ve atağa neden olabilir.

“FİLTRELER DÜZENLİ TEMİZLENMELİ”

Çakır, KOAH hastalarını 3 kez kısa süreli havalandırma yapılması gerektiğine vurgu yaptı:

Nem oranı yüzde 40-50 arasında tutulmalı. Filtreler düzenli temizlenmeli. Ortam kalabalıklaştırılmamalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Hasta dışarı çıkmak zorundaysa mutlaka ağız ve burunu atkı, şal veya maske ile kapatmalı. Burundan nefes almak havanın daha iyi ısınmasını sağlar. Rüzgârdan korunmak ve soğuğa yavaş geçiş yapmak önemlidir.

ESMA KARAYEL

