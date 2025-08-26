Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
7 saat kaynatılarak hazırlanıyor! Astım, KOAH ve öksürüğü bıçak gibi kesiyor! "Sigara içenler kullanmalı"

7 saat kaynatılarak hazırlanıyor! Astım, KOAH ve öksürüğü bıçak gibi kesiyor! "Sigara içenler kullanmalı"

Elazığ'da doğal ürünler hazırlayan kadın, 7 saat kaynatarak hazırladığı kozalak şurubunu sigara içenlere öneriyor. 2 çocuk annesi kadın, "Kozalak şurubumuz astım, KOAH, öksürük tarzı rahatsızlıklarda etkilidir. Özellikle sigara kullananların bu kozalak şurubunu kullanması gerekiyor" dedi. 

Elazığ'ın Yedigöze köyünde yaşayan iki çocuk annesi Tuba Bahçeci, 7 yıldır çeşitli doğal ürünler yapıyor. 50 farklı sabun çeşidinin yanı sıra astım, KOAH ve öksürük gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinen kozalak şurubu hazırlayan Bahçeci, özellikle sigara kullananlara bu ürünü tavsiye ediyor.

7 SAAT KAYNATILIYOR 

Bebek kozalaklarını toplayıp bir gün suda beklettiklerini ve ardından odun ateşinde 7 saat kaynattıklarını ifade eden Bahçeci, "İki çocuk annesiyim. 7 yıldır bu işle uğraşıyorum. Doğal ürünler yapıyorum. 50 çeşit sabunumuz var. Birçok doğal ürün yapıyorum. Bugün burada doğal ürünlerimizden olan kozalak şurubu yapıyorum." dedi.

KOZALAK ŞURUBU NASIL YAPILIYOR? 

Kozalak şurubunun yapımını da anlatan Bahçeci, "Bebek kozalaklarımızı topluyoruz. Bir gün boyunca suda bekletiyoruz. Beklettikten sonra odun ateşinde kazanda tam 7 saat bunu kaynatıyoruz. Şeker kullanmıyorum. Eğer şekerli isteyenler olursa içerisinde esmer şeker veya doğal bal var. Aşamalı bir şekilde kozalak şurubumuzu kaynatıyoruz. Kozalak şurubumuz astım, KOAH, öksürük tarzı rahatsızlıklarda etkilidir. Özellikle sigara kullananların bu kozalak şurubunu kullanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

