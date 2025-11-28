Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatı bugünkü işlemlerde 54,20 doları test etti ve 17 Ekim tarihinde görülen 54,48 dolar zirvesine oldukça yaklaştı. Gümüş fiyatı 2025’te %86,95 gibi yüksek prime ulaşırken, bu yıl %59,40 yükselen ons altından daha fazla getiri sundu. Yapay zekâ, güneş paneli ve elektrikli araç gibi yükselen sektörlerde yaygın olarak kullanılan gümüş için Bank of America, 2026’da 65 dolara varabilecek yükseliş öngördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasından faiz indirimi beklentilerinin yeniden yükselmesinin yansımaları takip edilirken, gümüş fiyatlarında da dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor.

Ons gümüş fiyatı bugünkü işlemlerde 54,20 doları test etti. Böylece fiyatlar, 17 Ekim tarihinde görülen 54,48 dolar zirvesine de oldukça yaklaştı.

GÜMÜŞ, GETİRİDE ALTINI GEÇTİ

Bu yıl dolar endeksinde yaşanan düşüş ve rezerv para birimlerini yöneten merkez bankalarının daha gevşek para politikalarına yönelmesiyle birlikte değerli metallerde genel bir yükseliş yaşanıyor.

Ancak gümüş fiyatı 2025 yılında %86,95 gibi oldukça yüksek bir prime ulaştı ve değerli metaller grubunda zirveye yerleşti.

Merkez bankaları ve küresel yatırımcılar tarafından daha çok tercih edilen altının ons fiyatı ise 28 Kasım fiyatı itibarıyla 2025 yılında %59,40 prime ulaştı.

SANAYİDE KULLANILIYOR

Gümüş, altından farklı olarak bir sanayi emtiası olarak da öne çıkıyor. Son yıllarda Çin başta olmak üzere güneş paneli ve elektrikli araç üretiminin artması, bu ürünlerde yaygın olarak kullanılan gümüşte arz açığını beraberinde getiriyor.

Dünyanın en iyi elektrik iletkeni olan gümüş, cep telefonları, yapay zekâ için kullanılan bilgisayar ve çipler de yaygın olarak kullanılıyor. Bu sektörlerin hızla yükselişe geçmesi gümüş fiyatları için de önemli katalizör oldu.

Altından daha fazla kazandıran metal! Gümüş fiyatları tekrar rekora yaklaştı

GÜMÜŞTE 2026 HEDEF FİYATI

Bank of America tarafından geçen ay yayımlanan bir analizde, gümüşün ons fiyatının 2026’da ortalama 56,25 dolar olabileceği ve yıl içinde 65 dolara kadar çıkabileceğini öngördü.

Değerli metal analistleri, “Zayıf dolar, endüstriyel talep ve arz açığı üçgeni; gümüşün yükselmesine sebep oldu. Bu tema, 2026 yılına da taşınıyor gibi görünüyor. Yapay zekâ sektörünün büyümesi ve büyüyen yeşil enerji sektörü, yeni talep kaynağı oldu. Arz ise şimdiye kadar bu talebi karşılayacak kadar artmadı ve Londra gibi büyük piyasalardan bile kıtlıklar bildirildi” diye konuşuyor.

TALEP DAHA DA ARTABİLİR

2024 yılında dünyanın gümüş talebinin 50 milyon ton artışla 689 milyon tona çıktığını ve bu yıl da benzer bir artışın yaşandığını aktaran analistler, “Geçen yıl gümüşteki arz açığı ise yaklaşık 500 milyon ons seviyesinde gerçekleşti. Talebin büyük kısmı güneş paneli sektöründen geliyor. Bu yıl 600 GW civarında bulunan küresel GES kurulu gücünün 2030 yılında 1000 GW kapasiteye ulaşabileceği aktarılıyor. Bu beklentiler, gümüş talebinin gelecek yıllarda da artabileceğine işaret ediyor” diyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

Haberle İlgili Daha Fazlası