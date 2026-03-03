Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti. Görüşmede, bakanlıklar arasında yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alınarak mevcut projeler ve iş birliği alanları değerlendirildi.

Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’in kültür ve turizm vizyonunun masaya yatırıldığı toplantıda, şehrin potansiyelini daha da güçlendirecek yatırım ve projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda atılabilecek somut adımların da ele alındığı görüşmenin son derece verimli geçtiği belirtildi.

Gürlek, nazik ev sahipliği ve yakın ilgisi dolayısıyla Bakan Ersoy’a teşekkür etti.

"PROJELER VE YATIRIMLARI KONUŞTUK"

Ziyareti Bakan Gürlek X hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettik. Bakanlıklar olarak yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Kapadokya’nın merkezi, güzel şehrimiz Nevşehir’in kültür ve turizm vizyonunu; memleketimizi daha ileriye taşıyacak projeler ve yatırımları konuştuk.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi ele aldığımız verimli bir görüşme oldu. Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve ilgisi teşekkür ediyorum."

Haberle İlgili Daha Fazlası