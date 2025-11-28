Tüketici kredilerinin toplam hacmi, BDDK verilerine göre geçen hafta 9 milyar lira arttı. Ancak bu rakam son 5 haftanın en düşük artışına işaret etti. Tüketicileri harekete geçirecek bir faiz indiriminin gerçekleşmemesinin, kredi hacminde de artışları sınırlı tuttuğu ifade ediliyor. Dikkatler kasım ayı TÜFE ve aralık ayı TCMB kararına çevrilirken; bu hafta konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük oranlar hangi bankalarda? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre 21 Kasım ile sonra eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 756,73 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki haftaya göre yaklaşık 9 milyar liralık artışa işaret etti. Aynı zamanda kredi hacminde son 5 haftanın en düşük artışı da gerçekleşmiş oldu.

KREDİ FAİZLERİNDE DURUM

Bankalarca sunulan kredi/finansman oranlarına bakıldığında ise son haftalarda ciddi değişimlerin yaşanmadığı gözlemleniyor. Tüketicileri harekete geçirecek bir faiz indiriminin gerçekleşmemesinin kredi hacminde de artışları sınırlı tuttuğu ifade ediliyor.

Bu arada geçen hafta konut ve ihtiyaç kredisi hacminde artış devam ederken, taşıt kredisi hacminde ise düşüş yaşandı.

DİKKATLER TÜFE VE TCMB’DE

Piyasada dikkatler ise gelecek hafta açıklanacak kasım ayı TÜFE verilerine çevrildi. Bu ay TÜFE’deki artışın %1,3 civarında gerçekleşmesi ve son ayların en düşük rakamına gerilemesi bekleniyor.

Beklentilere paralel bir enflasyon rakamı halinde TCMB’nin aralık ayında faiz indirimlerine devam edebileceği aktarılıyor.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

28 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz konut kredileri:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-Halkbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr payı oranı)

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük orana göre 1 milyon TL konut kredisinin 120 ayda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

28 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz taşıt kredileri:

-Albaraka: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Türkiye Finans: %3,13 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük orana göre 250 bin TL taşıt kredisinin 24 ayda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 250 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %3,10

-Aylık taksit: 16 bin 447 TL

-Toplam geri ödeme: 394 bin 743 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

28 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz ihtiyaç kredileri:

-TEB: %2,99

-QNB: %2,99

-Alternatif Bank: %2,99

-ON Dijital: %3,29

-Denizbank: %3,61

150 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 150 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ayda geri ödeme tablosu:

-Kredi tutarı: 150 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık taksit: 15 bin 878 TL

-Toplam geri ödeme: 191 bin 401 TL

