Zootropolis 2’nin vizyon tarihinin kesinleşmesiyle birlikte filmin nereden izlenebileceği merak konusu oldu. Disney tarafından hazırlanan devam filmi, Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.. İzleyiciler, Zootropolis 2’nin hangi platformda yer alacağını ve Türkiye’de erişim detaylarını araştırıyor.

2016’da gösterime giren Zootropolis’in devam filmi için yıllardır süren bekleyiş sona erdi ve Zootropolis 2, Kasım 2025’te sinemalara geliyor. Filmin vizyona girişi yaklaşırken en çok araştırılan konulardan biri de hangi platformda yayınlanacağı oldu.

ZOOTROPOLİS 2 HANGİ PLATFORMDA, NEREDEN İZLENİR?

Zootropolis 2, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ilk olarak sinema salonlarında gösterime girecek. Film, ABD’de 26 Kasım 2025’te, Türkiye’de ise 28 Kasım 2025’te vizyonda olacak. Yapımın vizyon süresi tamamlandıktan sonra Disney’in dijital yayın planlaması doğrultusunda Disney+’a eklenmesi bekleniyor.

Disney, son yıllarda kendi yapımlarının dijital yayın haklarını öncelikli olarak Disney+ üzerinde değerlendiriyor. Bu nedenle Zootropolis 2’nin de global yayın politikasına uygun şekilde Disney+ kütüphanesine dahil edilmesi öngörülüyor.

ZOOTROPOLİS 2 KONUSU

Zootropolis 2, ilk filmin devamı niteliğinde Judy Hopps ve Nick Wilde’ın yeni macerasını merkezine alıyor. Judy artık deneyimli bir polis olarak görev yaparken Nick Wilde Zootropolis Polis Departmanı’nın dikkat çeken dedektiflerinden biri haline gelmiştir. Şehri tehdit eden yeni suçlu Gary De’Snake, ikilinin karşı karşıya kalacağı en zorlu vakalardan biri ortaya çıkar.

Film, izleyiciyi Zootropolis’in daha önce görülmemiş bölgelerine götürerek hem mizah hem aksiyon dolu bir hikaye sunuyor. Yeni karakterlerin yanı sıra ilk filmden sevilen isimlerin de geri dönmesi bekleniyor.

