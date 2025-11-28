CHP 39. Olağan Kurultayı'nın açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Özgür Özel'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Yeterli imzayı toplayanların genel başkan adayı olabileceğini ifade eden Özel, "Yarın talebi olan yüzde 5'lik en alt sınıra indirilmiş imzaları toplayan adayların varlığında bir serbestçe genel başkanlık seçimi yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı'na katılarak konuşma yaptı.

Özel, 3 gün sürecek kurultayın açılışını yaparken; 17 yıl sonra yenilenen parti programı bugün delegelerin onayına sunulacak.

"İMZALARI TOPLAYANLAR ADAY OLABİLİR"

Kurultayda tek aday olan Özgür Özel, "Demokratik bir şekilde özgürce tartışılacak, oylanacak. Genel Başkan seçimi yapılacak. Biliyorsunuz tüzüğümüzdeki Sayın Karayalçın'ın, rahmetli Altan Öymen'in sevgili Hikmet Çetin'in Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun olurlarıyla önerdiğimiz sizin destek verdiğiniz şekilde artık partimizde mevcut genel başkanın imza toplaması yani o alanı daraltması diğer adaylıklara zorlaştırması uygulamasını tamamen terk ettik. Mevcut genel başkan talebi halinde adaydır. Diğer adaylara özgürce imza verilebilir. Yarın talebi olan yüzde 5'lik en alt sınıra indirilmiş imzaları toplayan adayların varlığında bir serbestçe genel başkanlık seçimi yapacağız" ifadelerini kullandı.

GÖZDE NUR BAYAR

