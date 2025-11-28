10 bin araç tek karede! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün teslim edecek
Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatının verilecek 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronunda görüntülendi.
Sıfır araçlar, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle Jandarma ve Emniyet'e teslim edilecek.
Simetrik şekilde aprona dizilen araçlar, dron ile görüntülendi.
Binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti.
Öte yandan araçların teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
