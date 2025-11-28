Amedspor ile Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig’in 28 Kasım 2025 fikstüründe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar yayıncı kanal, maç saati ve izleme seçeneklerini araştırıyor. Karşılaşma şifresiz platformlarda ekranlara gelecek.

Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Diyarbakır’da oynanacak. Amedspor, kendi sahasında Esenler Erokspor’u ağırlarken, futbolseverlerin gözü maçın yayın bilgilerine çevrildi. Kadrolar, cezalı ve sakat oyuncu durumu ve canlı yayın seçenekleri günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.

AMEDSPOR ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor - Esenler Erokspor karşılaşması Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 2 üzerinden maça erişim Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallardan sağlanırken yayın şifreli olacak. TRT Spor ise karşılaşmayı şifresiz vereceği için uydu, kablo ve internet platformları üzerinden herkes tarafından izlenebilecek.

AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Maç, şifresiz olarak TRT Spor'da yayınlanacak. Her iki takım da bu maçtan alacağı puanla ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Amedspor iç saha avantajıyla sahaya çıkarken, Esenler Erokspor deplasmandan kritik bir sonuçla dönmek istiyor.

AMED SK ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed SK - Esenler Erokspor mücadelesi 28 Kasım 2025 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 17.00 olarak açıklandı ve müsabaka Diyarbakır Stadyumu’nda gerçekleşecek. Tribünlerde yoğun taraftar desteği beklenirken maçın sezon içi sıralamaya etkisi nedeniyle mücadeleye ilgi oldukça yüksek olması bekleniyor.

İREM ÖZCAN

