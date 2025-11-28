UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile Ferencvaros'un Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı müsabaka, Macaristan basınında geniş yankı buldu. Bir gazetenin, kaleci Denes Dibusz'un sözlerini "Türklerle dalga geçti" başlığıyla vermesi tepki çekti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Dibusz, Jhon Duran'ın kırmızı kartı ve Fenerbahçe'nin penaltı beklentisine gönderme yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Ferencvaros karşılaşması, Macaristan'da manşetlere çıktı. Bu sonuçla konuk ekip 11, sarı-lacivertliler ise 8 puana yükseldi. Gazeteler, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Ferencvaros'un yoluna yenilgisiz devam etmesine vurgu yaptılar.

"KAHRAMANCA MÜCADELE"

Origo: Ferencvaros kahramanca bir mücadelenin ardından İstanbul cehenneminde bir puan kazandı.

Magyarhirlap: Ferencvaros'un İstanbul'daki muhteşem beraberliği. Sıkı mücadele eden ve taktiksel futbol oynayan Ferencvaros, İstanbul'da haklı olarak bir puanı aldı.

Player: Ferencvaros, Türkiye'den de puanla döndü.

60'ıncı dakikada oyuna giren Jhon Duran, 90+1'de kırmızı kart gördü

"İSTANBUL'DA MÜTHİŞ MAÇ"

HVG: Ferencvaros, İstanbul'daki müthiş maçla Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sportal: Yenilmez Ferencvaros! Fenerbahçe de yeşil-beyazlıları yenemedi.

Blikk: Ferencvaros'un Avrupa Ligi'ndeki bir başarısı daha. Yeşil-beyazlılar dün akşam yine kaybetmedi ve maç 1-1 berabere bitti.

"BÜYÜK BAŞARI"

444: Ferencvaros İstanbul'da beraberliği aldı, Avrupa Ligi'nde yenilgisiz kaldı.

Mandiner: Ferencvaros, İstanbul'da büyük bir başarıya imza attı.

Index: Ferencvaros, İstanbul'da yenilgisiz kalıp dev bir adım attı.

Fenerbahçe'nin beraberlik golü Anderson Talisca'dan geldi

"FRENCVAROS SÜRPRİZİ"

Ripost: Ferencvaros sürpriz yaptı, Türkler bile Barnabas Varga'yı tutamadı.

Magyarnemzet: Denes Dibusz, Türklerle dalga geçti.

Gazete, tecrübeli kalecinin "Son birkaç dakika futbolla ilgili değildi. Horoz dövüşüydü, maçın sonuna küçük çiviler yerleştiriliyordu" demecini aktardı. Dibusz'un, Jhon Duran'ın gördüğü kırmızı kart ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlara gönderme yaptığını yazdı.

