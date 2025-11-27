Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Macar ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Sarı lacivertlilerin beraberliğe üzülmemesi gerektiğini kaydeden Dilmen, gollerine devam eden Anderson Talisca'nın yükselen formuna dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a nazaran derbiye daha problemsiz gittiğini belirten tecrübeli futbol adamı, Tedesco'nun sahaya sürmesini beklediği 11'i de tek tek saydı.

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe ile Ferencvaros'un berabere kaldığı müsabakayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli takımın derbiye çıkmasını beklediği 11'i açıkladı.

"İÇERİDEKİ BERABERLİĞE ÇOK ÜZÜLMEMEK LAZIM"

Sarı lacivertli takımın Ferencvaros maçına hazırlıksız yakalandığını söyleyen Dilmen, "Oyuncular için maça bakış açısı çok önemlidir. Galatasaray maçından önce olduğu için taraftar için de önemlidir. Çünkü uzun aylardır Fenerbahçe ligde lider olmadı, dolayısıyla pazartesi kazanıp yükselişine devam etmek istiyor. İçerideki beraberliğe çok üzülmemek lazım çünkü Fenerbahçe hazırlıksız yakalandı, kadro hazırlıksızdı, çok kritik bir maç öncesine denk geldi ve son olarak da Fenerbahçe kazanamasa da yine geriden geldi." dedi.

"FENERBAHÇE, GALATASARAY'A GÖRE DAHA PROBLEMSİZ"

Fenerbahçe'nin derbi öncesi zihinsel ve fiziksel açıdan Galatasaray'dan daha iyi olduğunu belirten deneyimli futbol adamı, "Bugün yenen golden sonra hemen bir cevap verilmesi, Fenerbahçe’nin Galatasaray maçı için 11’ini de belirledi. Fenerbahçe oyuncuları fiziksel açıdan fit götürüyor, mental açıdan fit götürüyor ve kadro Galatasaray’a göre problemsiz şekilde derbiye gidiyor. Galatasaray’da 'Osimhen oynayacak mı, Lemina oynayacak mı, sağ bek kim olacak?' denilirken Fenerbahçe elindeki geniş kadrosunu ve ilk 11’ini belirledi." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN SİLAHI TALISCA"

Bir kez daha Anderson Talisca'nın formuna dikkat çeken Dilmen, "66–76 arası gol atamazsan problem yaşarsın, şuursuzlaşırsın fakat elinde korkunç bir silah var: Talisca silahı. Kafayla, sağla, solla bir şekilde atıyor. Çocukken radyo dinlerken 'İstanbul’a bağlanıyoruz' sözünü duyunca 'Cemil atmıştır' diyordum. Şimdi de radyodan dinleseydim 'Talisca atmıştır' derdim. Zaten hocanın Talisca ısrarı da tabela oyuncusu olması ve biraz da kuvvetlenmiş olması." dedi.

DİLMEN 11'İNİ PAYLAŞTI

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisine şu 11'le çıkmasını beklediğini kaydetti:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

EMRAH TAŞÇI

