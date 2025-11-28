FETÖ'nün siyasi planları için çarpıcı açıklama: CHP üzerinden tamamlamaya çalıştı
Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, TGRT Haber'de FETÖ'nün başarısız operasyonlarını CHP üzerinden tamamlamaya çalıştığını ifade etti. Koç "FETÖ, AK Parti'ye operasyon çekmeye çalıştı, yapamadı. MHP'yi böldü ama yıkamadı. Hemen teslim olan bir parti var, CHP" şeklinde konuştu.
Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, TGRT Haber'de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Koç,"FETÖ'nün yarım bıraktığını CHP üzerinden birileri tamamlamaya çalıştı" dedi.
Yücel Koç, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan "Taksim Meydanı" programında FETÖ'nün başarısız olan operasyonlarını, CHP üzerinden tamamlama gayretlerinin olduğunu vurguladı.
“CHP HEMEN TESLİM OLUYOR” DEĞERLENDİRMESİ
Koç, programdaki konuşmasında FETÖ'nün siyasi partilere yönelik girişimlerini değerlendirirken, CHP'nin duruşunu eleştirdi.
Koç, "FETÖ, AK Parti'ye operasyon çekmeye çalıştı, yapamadı. MHP'yi böldü ama yıkamadı. Hemen teslim olan bir parti var, CHP" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu suç örgütüne dikkat çeken Yücel Koç, İmamoğlu’nun suçlarına birçok kişiyi dahil ettiğini dile getirdi. Koç, "İmamoğlu'nun bir özelliği de suçuna herkesi ortak etmesi" açıklamasında bulundu.