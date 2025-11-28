Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, TGRT Haber'de FETÖ'nün başarısız operasyonlarını CHP üzerinden tamamlamaya çalıştığını ifade etti. Koç "FETÖ, AK Parti'ye operasyon çekmeye çalıştı, yapamadı. MHP'yi böldü ama yıkamadı. Hemen teslim olan bir parti var, CHP" şeklinde konuştu.

Taksim Meydanı programı / TGRT Haber

“CHP HEMEN TESLİM OLUYOR” DEĞERLENDİRMESİ

Koç, programdaki konuşmasında FETÖ'nün siyasi partilere yönelik girişimlerini değerlendirirken, CHP'nin duruşunu eleştirdi.

Koç, "FETÖ, AK Parti'ye operasyon çekmeye çalıştı, yapamadı. MHP'yi böldü ama yıkamadı. Hemen teslim olan bir parti var, CHP" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu suç örgütüne dikkat çeken Yücel Koç, İmamoğlu’nun suçlarına birçok kişiyi dahil ettiğini dile getirdi. Koç, "İmamoğlu'nun bir özelliği de suçuna herkesi ortak etmesi" açıklamasında bulundu.

SEZER DOĞRU

