Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma, Beyrut’taki Baabda Sarayı’nda imza altına alındı.

Törende Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ve Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini hazır bulundu.

Avn, imzayı değerlendirirken "Lübnan ve GKRY deniz kaynaklarını keşfetme ve bu alanda ortak işbirliğini geliştirme imkanına kavuşacak" dedi.

KKTC VE TÜRKİYE’NİN HAKLARI MASADA YOK

Lübnan’ın attığı imza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı haklarını tamamen yok sayan bir hamle olarak gündeme damga vurdu.

RUMLARDAN AVRUPA’YA ENERJİ KORİDORU ÇIKIŞI

GKRY lideri Hristodulidis, anlaşmanın Orta Doğu enerji kaynaklarını Avrupa’ya taşıma hedefini güçlendirdiğini iddia ederek, "bölgenin Avrupa için alternatif bir enerji koridoru olmasına imkan tanıdığını" söyledi.

Rum lider ayrıca Lübnan–GKRY elektrik hattı için Dünya Bankası’na başvuracaklarını açıkladı.

Lübnan hükümeti, GKRY ile yapılan anlaşmayı 23 Ekim’de kabul etmişti. Atılan bu adım, Türkiye’nin ve KKTC’nin yıllardır hukuksuz bulduğu Rum haritalarını yeniden öne çıkardı.

RUM MEDYASINDA MAVİ VATAN YORUMU

Lübnan’ın yaklaşık 20 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına imza atması, Rum basınında geniş yer buldu.

Rum medya kuruluşları, anlaşmanın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı haklarını yok sayan bir hamle olduğunu yazarak manşetlerini bu haberle açtı.

Rum gazeteleri, Mavi Vatan’ın anlaşmayla "ciddi şekilde etkilendiğini" ileri sürerek bölgede Türkiye karşıtı söylemlerini yeniden öne çıkardı.

RUMLARA GÖRE "KAZANIM"

Rum basını, Lübnan adımıyla Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki pozisyonunun sarsıldığını savundu. Haberlerde, "Mevcut gelişmeler ve iki ülke ile Suriye arasındaki muhtemel bir anlaşma, Türkiye'nin Mavi Vatan'ını ciddi şekilde etkiliyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yayılmacı politikası özellikle bu anlaşmadan etkileniyor" ifadeleri yer aldı.

SURİYE İLE YENİ MEB İDDİASI

Rum kaynakları, yeni anlaşmanın Suriye ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için de zemin oluşturduğunu iddia etti.

Rum yorumlarına göre, "Kıbrıs ve Lübnan arasında yapılan anlaşma, Suriye ile münhasır ekonomik bölge sınırlandırılması konusunda iki paralel görüşmenin yürütülmesinin önünü açıyor."

RUMLARDAN ASKERİ TAKVİYE MESAJI

Rum medyasında yer alan haberlerde, Lübnan ordusunun anlaşmalar kapsamında takviye edileceği öne sürüldü.

Rumlara göre bu takviye hem GKRY’den hem de Avrupa Birliği’nden sağlanacak. Bu açıklamalar, Rum tarafının Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’ye karşı pozisyonunu güçlendirme hedefinin yeni bir parçası olarak sunuldu.

AB’DEN LÜBNAN’A 500 MİLYON AVRO SERBEST BIRAKILACAK

Rum haberlerinde Avrupa Birliği’nin Lübnan’a sağladığı yardım paketi de gündemdeydi. AB’nin 500 milyon avroluk desteğinin devam edeceği, toplam yardım miktarının 1 milyar avroya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

