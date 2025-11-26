Kocaeli'de 15 lise öğrencisi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören öğrencilerin tamamı taburcu edilirken, öğrencilerin tükettiği ürünlerden numune alındı. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bazı öğrencilerde henüz belirlenemeyen nedenle mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. İdarecilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlanan 15 öğrenci, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TABURCU EDİLDİLER

Hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

GIDA NUMUNELERİ İNCELENİYOR

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okul kantininde satılan gıdalardan ve öğrencilerin tükettiği ürünlerden numune alırken olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

