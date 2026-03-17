Son 5 yılda 150,4 milyon dolarlık lokum satışı yapan Türkiye, bu geleneksel lezzetle başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede damakları tatlandırıyor.

TÜİK verilerine göre, 2021’de 26,1 milyon dolarlık lokum ihraç eden Türkiye’nin, 2022’de bu üründeki dış satımı 28,6 milyon dolar, 2023’te 29,8 milyon dolar, 2024’te ise 32,1 milyon dolar oldu.

Lokum ihracatı geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 33,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Son 5 yılda, 150,4 milyon dolarlık lokum ihracatı gerçekleştirilirken, aynı dönemde yapılan ithalat, 189 bin 948 dolar oldu. Bu yılın ocak ayında ise 2,6 milyon dolarlık lokum ihraç eden Türkiye’nin ithalatı 1.632 dolar olarak kayıtlara geçti.

Türk lokumlarına bu dönemde en çok talep gösteren ülkeler ise ABD, Almanya ve İngiltere olarak sıralandı. Türkiye, 5 yılda ABD’ye 27,9 milyon dolarlık lokum sattı. Aynı dönemde, Almanya’ya yapılan dış satım 19,7 milyon dolar, İngiltere’ye gerçekleştirilen ihracat 19,1 milyon dolar olarak belirlendi.



