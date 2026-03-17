Vodafone, Memnuniyet Merkezi programı kapsamında müşterilerin taleplerinin 24 saat içinde çözüme kavuşturulmasını hedefleyen yeni uygulamasını duyurdu.

Ömer Temür / İSTANBUL - Yeni uygulamayla, müşteriler taleplerini Vodafone Yanımda, TOBi, müşteri hizmetleri veya Vodafone mağazaları aracılığıyla iletebilecek. Vodafone, taleplerin ilk temasta çözülememesi durumunda en geç 24 saat içinde sonuçlandırılmasını hedefliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Meltem Bakiler Şahin Vodafone grubu içerisinde 24 saat sözü veren ilk ülke olduklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl Memnuniyet Merkezi isimli bir program başlattık ve müşterilerimize ‘Vodafone’la Oldu Bilin’ dedik. Memnuniyet Merkezi kapsamında aşım iade hizmetinden 1 milyon müşteri, “Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi”nden 1,8 milyon müşteri, 65 yaş ve üzeri müşterilere yönelik “Süper65” paketi ile 16 yaş ve altı kullanıcılar için geliştirilen “İlk Hattım” paketlerinden 1 milyondan fazla kişi yararlandı. Vodafone Happy” ile de 1,3 milyar liralık fayda sağladık. Bugün ise müşterilerimize yeni bir deneyim sözü veriyoruz. Müşterilerimizin taleplerini bir defa söylemeleri yeterli, Vodafone olarak gerisini biz üstleniyoruz. Eğer belirttiğimiz sürede çözemezsek müşterilere ek fayda veya fatura indirimi gibi telafi imkânları sunuyoruz. Şu an şikâyetlerin yüzde 96’sını 24 saatte çözüyoruz. Hedefimiz bunu yüzde 100’e çıkarmak” dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici de yeni uygulamayı hayata geçirmek için müşteri taleplerinin uçtan uca takip edilebildiği yeni bir yapı kurduklarını söyledi. Gemici, “Talep ilk temasta çözülemediğinde devreye çözüm uzmanlarımız giriyor. 8 bin kişiden oluşan çözüm uzmanımız var. Uzmanlarımız süreç tamamlanana kadar müşteriyi düzenli olarak bilgilendiriyor. Amacımız, müşterilerimizin taleplerini onlara tekrar tekrar anlattırmadan en geç 24 saat içinde çözüme ulaştırmak” diye konuştu.



