Ankara’da yol güvenliğini sağladığı sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’ün cenazesinde gözyaşları sel oldu. Şehidin babasının "Ne mutlu bana, ben de şehit babası oldum. Bu memlekete iyi bir evlat yetiştirdim" sözleri yürekleri dağladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçehüyük Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, yol güvenliği sırasında otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün

KARDEŞİ DE UZMAN ÇAVUŞMUŞ

Kırıkkale Nur Camii’nde şehit Yusuf Ergün için düzenlenen cenaze töreninde göz yaşları sel oldu. Şehidin kardeşi Uzman Çavuş Oğuzhan Güner, Türk bayrağına sarılı tabuta dakikalarca sarıldı. Ergün’ün naaşı, Kırıkkale Şehitliği’nde dualarla defnedildi.

“NE MUTLU BANA, ŞEHİT BABASI OLDUM

Şehidin babası Abdullah Ergün’ün sözleri ise yürekleri dağladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ile konuşan acılı şehit babası “Ne mutlu bana, ben de şehit babası oldum. Bu memlekete iyi bir evlat yetiştirmişim. Mutluyum, huzurluyum. Çünkü iyi bir evlat yetiştirdim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, dün Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde yoldaki lastik parçalarını temizlemek için çalışma yaptığı sırada, Esra Ç'nin idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit Yusuf Ergün için yayınladığı taziye mesajında şehide Allah'tan rahmet, ailesine, jandarma teşkilatına ve millete başsağlığı dilemişti.

