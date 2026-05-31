Estonyalı slackline sporcusu Jaan Roose, Varşova’nın simge yapıları arasında, yerden 180 metre yüksekte kurulan hatta yürüyerek izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.

Ekstrem sporların öne çıkan isimlerinden Jaan Roose, Polonya’nın başkenti Varşova’da sıra dışı bir gösteriye imza attı. Estonyalı sporcu, Kültür ve Bilim Sarayı ile Varso Tower arasına gerilen yüksek hat üzerinde başarılı bir geçiş gerçekleştirdi.

180 metre yüksekte nefes kesen şov! İzleyenler gözlerine inanamadı

YERDEN 180 METRE YÜKSEKTEKİ PARKURDA YÜRÜDÜ

Roose, ülkenin en yüksek iki binasını birbirine bağlayan yaklaşık 500 metrelik hattı tamamladı. Yerden yaklaşık 180 metre yükseklikte kurulan hat üzerinde sergilediği performans, etkinliğe katılanlar tarafından ilgiyle takip edildi. Gösteri boyunca heyecan doruğa çıkarken, sporcu denge ve konsantrasyonuyla dikkat çekti.

Varşova semalarında gerçekleştirilen bu etkileyici yürüyüş, organizasyonun en çok konuşulan anlarından biri oldu. Jaan Roose’un cesaret ve yetenek gerektiren performansı, ekstrem spor tutkunlarından büyük beğeni topladı.

