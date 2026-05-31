İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki Faith Hinitt, ilk evini satın aldığı süreçte yaşadığı aşırı yorgunluk, gece terlemeleri ve döküntü gibi belirtileri yoğun hayat temposuna bağladı. Ancak diş hekiminin şüphesiyle yapılan testler, genç kadının agresif bir kan kanseri türüne yakalandığını ortaya çıkardı. Şimdi kök hücre nakline hazırlanan Hinitt, yaşadığı süreci sosyal medyada paylaşarak benzer belirtileri olanları uyarıyor.

İngiltere'de yaşayan Faith Hinitt, ilk evini satın aldığı dönemde ortaya çıkan sağlık sorunlarını yoğun stresin doğal bir sonucu olarak değerlendirdi. Ancak aylar sonra yapılan kontroller, genç kadının nadir görülen bir kanser türüne yakalandığını ortaya çıkardı.

TAŞINMA STRESİNE BAĞLADI AMA...

Nottinghamshire'ın Retford kentinde yaşayan 27 yaşındaki Hinitt, Haziran 2023'te göğsünde kaşıntılı kırmızı döküntüler oluştuğunu söyledi. Aynı dönemde iş yerinde terfi aldığını ve ilk evini satın alma sürecinden geçtiğini belirten genç kadın, aşırı yorgunluk, kalça ağrısı ve gece terlemeleri gibi belirtileri de taşınma stresine bağladı.

Yorgunluk, döküntü, ağrı… ‘Stresten’ dediği belirtiler, o hastalığın habercisi çıktı

DİŞ DOKTORU FARK ETTİ

Aynı dönemde, diş eti enfeksiyonu nedeniyle gördüğü tedavinin sonuç vermemesi üzerine diş hekimi kendisinden kan testi yaptırmasını istedi. Ekim 2023'te yapılan testlerin ardından hastaneye sevk edilen Hinitt'e, iki gün sonra nadir görülen ve agresif seyreden bir kan kanseri türü olan akut miyeloid lösemi teşhisi konuldu.

Teşhisin ardından uzun süre kemoterapi tedavisi gören genç kadın, hastalığı yenebilmek için Haziran ayında ikinci kök hücre nakline hazırlanıyor.

“CİDDİ BİR HASTALIĞIN İŞARETİ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM”

Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşan ve 30 binden fazla takipçiye ulaşan Hinitt, başlangıçta tüm belirtilerini yoğun hayat temposuna bağladığını belirterek, “Kendimi sürekli yorgun hissediyordum. Terfi almıştım ve ev satın alıyordum. Döküntüler, gece terlemeleri ve diğer belirtilerin ciddi bir hastalığın işareti olabileceğini hiç düşünmedim” dedi. Genç kadın, şimdi benzer belirtiler yaşayan kişilere sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunuyor.



