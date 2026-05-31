Kadıköy’de gittiği bir mekanda protesto edilen ve “Failler dışarı” sloganlarıyla dışarı çıkartılan oyuncu Ozan Güven, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

Daha önce Deniz Bulutsuz’a yönelik "kasten yaralama" suçundan aldığı hapis cezası kesinleşen Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu mekanda bazı müşterilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. İşletmede bulunan bazı kadınlar tarafından sözlü olarak protesto edilen Güven hakkında "Failler dışarı" sloganları atılmış, oyuncu bir süre sonra dışarı çıkarılmıştı. Olay sırasında Güven’in yanında oyuncu Mehmet Aslantuğ’un da bulunduğu öğrenilmişti.

Ozan Güven, kendisine yönelik eleştiri ve tepkileri anladığını ancak Kadıköy’de yaşadığı protestonun sınırları aştığını savundu. Yıllardır hakkında çeşitli iddialar nedeniyle hedef gösterildiğini belirten Güven, sessiz kalmasının onurunun yok sayılması anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti.

“BENİM İÇİN ÇOK AĞIRDI”

Yaşananların ardından sessizliğini bozan Güven, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle şunu söylemeliyim: Hakkımda düşünen, eleştiren, kızan ya da tepki duyan insanların duygusunu hiçbir zaman hafife almadım. Malum akşam yaşanan hadise benim için çok çok ağırdı. Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması, her hali ile sınır ve had aşımıdır.

6 yıldır hakkımda çok şey söylendi. Çok şey yazıldı, çok şey haksızca tekrarlandı. Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum. Ama sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli.”

“BENİ EN ÇOK YARALAYAN ŞEY…”

“Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir. Ben de bir insanım. O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provoke edilmeye çalışılmamdı.

Bu sözleri öfkeyle değil, sağduyu çağrısıyla söylüyorum. Bu durum artık benim için kabul edilebilir değil. Umarım eleştirirken de kızarken de tepki gösterirken de insan kalmayı unutmayız. Olayın yaşandığı mekan ve muhataplarını önce adalete sonrasında da Allah’a havale ediyorum. Arayan soran yazan herkese teşekkür ederim. Böyle bir meseleyle sizleri yorduğum için hepinizden özür diliyorum memleketimin güzel insanları.”

