Galatasaray’da yeni sezon öncesi kadroda taşlar yerinden oynuyor. Batuhan Şen’in ardından bir ayrılık daha netleşirken, sarı-kırmızılıların genç orta saha oyuncusu Gökdeniz Gürpüz düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda kariyerine devam etme kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da ayrılıklar netleşmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, sözleşmesi sona erecek olan oyuncularla yollar ayrılıyor.

BATUHAN ŞEN KARAGÜMRÜK İLE ANLAŞTI

Galatasaray'da beklenen ilk ayrılık, takımın üçüncü kalecisi konumunda bulunan Batuhan Şen ile gerçekleşti. 30 Haziran itibarıyla mevcut sözleşmesi sona erecek olan file bekçisinin, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardığı ve takıma veda ettiği bildirildi.

Batuhan Şen

GÖKDENİZ GÜRPÜZ DE AYRILANLAR KERVANINDA

Batuhan Şen'in ardından sarı-kırmızılı kulüpte bir ayrılık daha yaşandığı ortaya çıktı. 2023 yılında Almanya'nın Borussia Dortmund altyapısından 220 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gökdeniz Gürpüz'ün Galatasaray dönemi sona eriyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; önümüzdeki ay itibarıyla sözleşmesi tamamlanacak olan genç oyuncu takıma veda etti.

Gökdeniz Gürpüz

DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR

Galatasaray'da beklediği forma şansını bulamayan ve bu sezon kısıtlı süreler alan Gökdeniz Gürpüz'ün, kariyerine düzenli olarak görev yapabileceği bir kulüpte devam etme kararı aldığı öğrenildi. Alt yaş kategorilerinde milli formayı da terleten genç orta sahanın, transfer döneminde önceliğini daha çok oynayabileceği takımlara vereceği ifade ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası