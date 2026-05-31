Polonya ve Portekiz ile hazırlık maçlarına çıkacak olan Nijerya Milli Takımı'nda teknik direktör Eric Chelle, Victor Osimhen ve Ademola Lookman'ın kadroda yer almayacağını duyurdu. Chelle, Osimhen'in devam eden transfer süreci nedeniyle kampa dahil edilmediğini belirtti.

Nijerya Milli Takımı, uluslararası maç takvimi kapsamında Avrupa ekiplerinden Polonya ve Portekiz ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdürüyor. Bu mücadeleler öncesinde Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, bir basın toplantısı düzenleyerek kamp kadrosu ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen

Toplantının ana gündem maddesini, Avrupa'da forma giyen yıldız oyuncuların durumu ve takımın idari süreçleri oluşturdu. Chelle, bazı oyuncuların seyahat belgelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Polonya ve Portekiz olmak üzere önümüzde iki maç var. Ancak bazı oyuncularımızın vizesi olmadığı için şu an kadro planlamasında çok büyük sorunlar yaşıyorum." şeklinde konuştu.

Victor Osimhen

"BU SÜREÇTE EVDE KALMASINI İSTİYORUZ"

Teknik direktör Chelle, kamuoyunda merak uyandıran hücum oyuncuları Ademola Lookman ve Victor Osimhen'in eksikliğiyle ilgili de detaylı bilgi verdi. Ülkemizde Galatasaray'ın formasını giyen Osimhen ve geride bıraktığımız sezon Atalanta ile başarılı bir grafik çizen Lookman'ın bu milli arada forma giyemeyeceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, kararın gerekçesini transfer gelişmelerine dayandırdı.

Victor Osimhen

Özellikle Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Osimhen'in durumuna değinen Chelle, oyuncunun kulüp değiştirme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Chelle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En önemlisi de bu süreçte iki önemli oyuncumuzdan mahrum kalacağız: Osimhen ve Lookman. Victor Osimhen, yaz döneminde muhtemelen kulüp değiştirecek. Bu kritik süreçte evinde kalmasını tercih ediyoruz. Çünkü bu şartlar altında kampa katılıp oynarsa sahada yüzde 100'ünü veremeyebilir ve bu durum kimse için iyi olmaz."

Haberle İlgili Daha Fazlası