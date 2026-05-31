Şampiyonlar Ligi gelir tablosu ortaya çıktı: En çok kazanan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunu şampiyon tamamlayan PSG, yalnızca kupayı kaldırmakla kalmadı. Paris ekibi, turnuvadan elde ettiği 145.9 milyon euroluk gelirle Avrupa'nın en çok kazanan kulübü olurken, 100 milyon euro barajını aşan 7 dev takımın yer aldığı liste de belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu, Paris Saint Germain'in (PSG) şampiyonluğu ile sona erdi. Final karşılaşmasında Arsenal'ı penaltı atışları sonucunda mağlup eden Paris temsilcisi, kupayı peş peşe ikinci kez kazanırken aynı zamanda sezonun en yüksek gelirini elde eden kulübü olarak kayıtlara geçti.
YEDİ TAKIM 100 MİLYON BARAJINI AŞTI
Final müsabakasıyla birlikte sezonun tamamlanmasının ardından, kulüplerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği katılım payı, yayın havuzu ve maç sonucu performans gelirleri netleşti. Football Meets Data platformu tarafından hazırlanan rapora göre, 2025/26 sezonunda tam 7 farklı kulüp 100 milyon euro gelir barajını geçmeyi başardı.
Gelir tablosunun ilk iki sırasında turnuvanın finalistleri konumlandı. Şampiyon PSG, turnuvadan sağladığı kazançla zirveye yerleşirken, finalist Arsenal ikinci sırada yer aldı. Alman temsilcisi Bayern Münih ise gelir listesinin üçüncü basamağında bulunuyor.
2025/26 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİR SIRALAMASI
Turnuvada bu sezon en fazla kazanç sağlayan takımlar ve elde ettikleri gelir miktarları şu şekilde sıralandı:
- PSG - 145.9 milyon euro
- Arsenal - 143.2 milyon euro
- Bayern Münih - 127.3 milyon euro
- Liverpool - 109.5 milyon euro
- Atletico Madrid - 104.2 milyon euro
- Real Madrid - 102.6 milyon euro
- Barcelona - 100.3 milyon euro