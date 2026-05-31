UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) şampiyonluğa ulaştı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan dev finalin ardından İspanyol teknik direktör Luis Enrique, kariyerindeki üçüncü Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu şampiyonu Paris Saint-Germain oldu. Puskas Arena'nın ev sahipliği yaptığı dev finalde, Fransız ekibi PSG ile İngiliz temsilcisi Arsenal karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz ilk 10 dakikalık bölümünde kalesinde gördüğü golle geriye düşen PSG, ilk yarı boyunca rakibinin katı savunmasını aşmakta zorlandı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele alan ve beraberlik golünü bulan Fransız ekibi, maçı penaltı atışlarına taşımayı başardı. Nefes kesen penaltı atışları sonucunda rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan PSG, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Luis Enrique Tarihe Geçen 5. Teknik Direktör Oldu

PSG'nin 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique, kazanılan bu zaferle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde kupayı 3 kez kazanma başarısı gösteren 5. teknik direktör unvanını elde etti.

Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini 2015 yılında İspanyol ekibi Barcelona'nın başındayken, finalde İtalyan temsilcisi Juventus'u 3-1 mağlup ederek yaşayan tecrübeli teknik adam, elit bir listeye adını yazdırmış oldu. Devler Ligi'ni 3 veya daha fazla kez kazanmayı başaran diğer isimler ise Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane ve Pep Guardiola.

"Bir Rüyanın İçinde Gibiyim"

Zorlu finalin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Luis Enrique, maça kötü başlamalarına rağmen elde ettikleri geri dönüşün önemine vurgu yaptı. Enrique, "Bir rüyanın içinde gibiyim, çok mutluyum. Bence çok üst düzey bir final oynadık. Özellikle ilk 10 dakikada ilk golü bulduklarında aşılması en zor takımlardan birine karşı oynadık. Bizim için zor oldu. İlk yarıda boşlukları bulamadık. İkinci yarıda biraz daha geliştiğimizi düşünüyorum. Arsenal gibi blok halinde mükemmel şekilde derin savunma yapan bir takıma karşı maçı berabere bitirmeyi başardık. Sonuçta üst üste kazanmak inanılmaz. Çok zor oldu. Fakat çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Maçın genel değerlendirmesinde her iki takımın da iyi bir performans sergilediğini belirten İspanyol çalıştırıcı, "Bence bugün iki takım da maçı kaybetmeyi hak etmedi. Ancak tüm sezonu ve bu takvimle Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığımız tüm zorlukları analiz edersem, ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu net bir şekilde hak ettiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Tatil Dönemi ve Transfer Planlaması

Gelecek sezon üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi zaferi hedefiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine, şu an için dinlenmeye odaklanacaklarını belirten Enrique, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazırlanacak hedefler olduğu kesin ama bunun için zamanımız var. Şimdi tatil zamanı. Geçen yıl tarih yazmıştık ama Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamıştık ve bu çok zor, çok yıpratıcı olmuştu. Şu anda oyuncuların çoğunluğu milli takımlarına gidecek ve bu da çok üst düzey bir turnuva. Ancak biz teknik ekip olarak bundan kesinlikle keyif alacağız. Üst üste üçüncü kez kazanma hakkında konuşacak zamanlar elbet gelecektir. Taraftarlarımızın, bu kulübün ve bu şehrin seviyesine yakışır hedeflere sahip olmaktan dolayı mutluyuz."

Son olarak yeni sezon kadro yapılanması ve muhtemel transferler hakkında da bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, mevcut kadrodan memnun olduğunu dile getirerek, "Çok fazla oyuncuya ihtiyacımız yok. Takımımızda oynayabilecek doğru oyuncuları bulmak zaten çok zor. Analizlerimizi yapacağız ama acelemiz yok. Zaten harika bir kadroya sahibiz. Tabii ki bazı pozisyonları değiştirmek ve tazelemek adına birkaç oyuncuya ihtiyacımız olacak ama unutmayın ki son 2 yıldır Avrupa'nın şampiyonu biziz. O yüzden yavaş yavaş ilerleyeceğiz." açıklamasıyla basın toplantısını noktaladı.

