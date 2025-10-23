Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Deniz Bulutsuz’a darp davasında son karar! Ozan Güven 45 gün hapis yatacak

Deniz Bulutsuz’a darp davasında son karar! Ozan Güven 45 gün hapis yatacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deniz Bulutsuz’a darp davasında son karar! Ozan Güven 45 gün hapis yatacak
Darp, Ozan Güven, Deniz Bulutsuz, İstinaf, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a yönelik darp suçlaması nedeniyle aldığı 2 yıl 3 aylık hapis cezasının istinaf süreci tamamlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını inceleyerek onayladı ve ceza kesinleşti.

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi, sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u 13 Haziran 2020 tarihinde darp ettiği ileri sürülmüştü. Davanın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra karar verildi.

Deniz Bulutsuz’a darp davasında son karar! Ozan Güven 45 gün hapis yatacak - 1. Resim

45 GÜN AÇIK CEZAEVİNDE KALACAK

Mahkeme kararına göre, Güven’in aldığı hapis cezasının denetimli serbestlik kapsamında değerlendirilen süresi dışında kalan 45 günlük kısmı açık cezaevinde infaz edilecek. Bu süre boyunca Güven, cezaevinde kalacak.

Deniz Bulutsuz’a darp davasında son karar! Ozan Güven 45 gün hapis yatacak - 2. Resim

TESLİM OLACAK

Kararın kesinleşmesinin ardından tebligat yapılacak ve Ozan Güven, cezasını çekmek üzere cezaevine teslim olacak. Böylece oyuncunun uzun süredir devam eden hukuki süreci sona ermiş olacak.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin onayladığı bu karar, yerel mahkemenin verdiği hükmün hukuki bağlayıcılığını pekiştirirken, Güven’in cezasının infaz aşaması başlamış bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

2020 yılında meydana gelen olayda; oyuncu Ozan Güven'in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hapis cezası talep edilmişti.

Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. 2 tarafın da şikayeti üzerine olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Ancak Bulutsuz hakkında beraat kararı verilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etimesgut su kesintisi: ASKİ paylaştı, Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?İstanbul'da kanlı gece! 3 kişi silahlı saldırıda öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyuncu Ufuk Bayraktar’a 11 yıl hapis talebi! Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - MagazinMekan basıp tehditler savurmuştu! Hakim karşısına çıkıyorİrem Helvacıoğlu ve bebeğinin üzerine motosiklet fırladı! Ünlü oyuncudan ilk haber geldi - MagazinÜnlü oyuncunun üzerine motosiklet fırladı! İlk haber geldiİrem Helvacıoğlu ve ailesi ölümden döndü! Kazada 3 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı - Magazinİrem Helvacıoğlu ve ailesi ölümden döndü!Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama geldi - MagazinKıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi tutuklandı! Avukatından açıklamaBarış Manço’yu kumlara nakış gibi işledi, görenler hayran kaldı - MagazinBarış Manço’yu kumlara nakış gibi işledi, gören hayran kaldıKıvanç Tatlıtuğ’ın kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde mi? İddialar sosyal medyayı karıştırdı - MagazinKıvanç Tatlıtuğ’ın kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde mi? İddialar sosyal medyayı karıştırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...