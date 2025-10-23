Deniz Bulutsuz’a darp davasında son karar! Ozan Güven 45 gün hapis yatacak

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi, sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u 13 Haziran 2020 tarihinde darp ettiği ileri sürülmüştü. Davanın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra karar verildi.

45 GÜN AÇIK CEZAEVİNDE KALACAK

Mahkeme kararına göre, Güven’in aldığı hapis cezasının denetimli serbestlik kapsamında değerlendirilen süresi dışında kalan 45 günlük kısmı açık cezaevinde infaz edilecek. Bu süre boyunca Güven, cezaevinde kalacak.

TESLİM OLACAK

Kararın kesinleşmesinin ardından tebligat yapılacak ve Ozan Güven, cezasını çekmek üzere cezaevine teslim olacak. Böylece oyuncunun uzun süredir devam eden hukuki süreci sona ermiş olacak.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin onayladığı bu karar, yerel mahkemenin verdiği hükmün hukuki bağlayıcılığını pekiştirirken, Güven’in cezasının infaz aşaması başlamış bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

2020 yılında meydana gelen olayda; oyuncu Ozan Güven'in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hapis cezası talep edilmişti.

Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. 2 tarafın da şikayeti üzerine olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Ancak Bulutsuz hakkında beraat kararı verilmişti.