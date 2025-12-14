Türk kuyumculuk sektörü, Ankara’da düzenlenen geniş katılımlı çalıştayda bütün problemlerini anlatarak, çözüm önerilerini sundu. En dikkat çeken öneri ise sektörün tek çatı altında toplanacağı bir “Kuyumculuk Federasyonu” kurulması oldu.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Sektör, döviz bürolarının altın alımının da yasaklanması talebinde bulunuyor.

Çalıştayla ilgili sonuç raporunu açıklayan Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, Türkiye genelinde 116 dernek ve çok sayıda oda tarafından temsil edilen sektörün parçalı yapısının artık sürdürülemez bir noktaya gelmesinin çalıştayın en önemli konularından biri olduğuna dikkat çekerek, “Sektör temsilcilerinin ortak beklentisi, hem Ticaret Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı gündemine sunulmak üzere, ‘Kuyumculuk Federasyonu veya Birliğinin kurulması” dedi.

Kuyumculuk sektörü federasyon kuruyor

Sönmez, bu yeni yapının odalar, dernekler ve bölgesel birlikleri tek çatı altında toplayarak sektörün kurumsal temsil gücünü artırmasını, mevzuat çalışmalarında muhataplığı kolaylaştırmasını ve sahadaki problemlerin çözümünü hızlandırmasını beklediklerini söyledi. Sönmez, üç ayda bir açıklanacak olan Türkiye Kuyumculuk Sektörü Güven Endeksi çalışmasının sonuna geldiklerini ve yeni yılın birinci çeyreğinden itibaren ilk verileri açıklamaya başlayacaklarını kaydetti.

Sönmez, sektörde yaşadıkları diğer meselelere dair çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

Döviz büfeleri altın almamalı, eski tarihli ürün satışları denetlenmeli, kuyumcuların dövizle işlem yapabilmesine yönelik ortak bir düzenleme hazırlanmalı.

Enflasyon muhasebesi ilkelerine paralel bir altın muhasebesi modeli olmalı.

Kuyumculuk Kanunu hazırlığı başlatılmalı.

Altın satışında lisans zorunluluğu ve e-Ticaret’te daha sıkı düzenlemeler gelmeli.

MASAK’ın 185 bin TL üzeri işlemlerde belge mecburiyeti getiren limit 15 bin dolar (yaklaşık 360 bin TL) olmalı.

