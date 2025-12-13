Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku: Beklenmedik karar açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki zorlu maçta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Bordo mavililerle oynanacak karşılaşmada takıma dönmesi beklenen Portekizli yıldız Rafa Silva, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında yarın (14 Aralık) saat 20.00’de Papara Park’ta Trabzonspor ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ, TRABZON'A GİTTİ
Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Trabzon’a gitti.
RAFA SILVA YİNE YOK
Teknik Direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı kamp kadrosuna 22 futbolcuyu dahil ederken Rafa Silva yer almadı. Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna alınmayan Rafa Silva, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
KAMP KADROSU ŞU ŞEKİLDE:
Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Gabriel Paulista
Wilfred Ndidi
Demir Ege Tıknaz
Milot Rashica
Salih Uçan
Tammy Abraham
Orkun Kökçü
Felix Uduokhai
Kartal K. Yılmaz
Vaclav Cerny
El Bilal Toure
Necip Uysal
Taylan Bulut
Gökhan Sazdağı
Rıdvan Yılmaz
Tiago Djalo
David Jurasek
Devrim Şahin
Emirhan Topçu