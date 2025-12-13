Beşiktaş’ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma, Portekiz basınına verdiği röportajda siyah-beyazlı takımın mevcut durumu ve Süper Lig’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUKTAN UZAK"

Beşiktaş’ın ligdeki düşük performansını değerlendiren Quaresma, siyah-beyazlıların hedeflerinden uzak kaldığını belirtti. Portekizli eski futbolcu, “Açıkçası üzgünüm. Beşiktaş, olması gereken hedef olan şampiyonluk mücadelesinden şu an çok uzak” ifadelerini kullandı.

"TAKIM KEYİF VERMİYOR"

Quaresma, Beşiktaş’ın sahadaki oyunundan memnun olmadığını vurgulayarak, kadro ve teknik yapılanmaya dikkat çekti. Deneyimli isim, “Ne kadro yapısı ne de oynanan futbol bana keyif veriyor. Hem oyuncu hem de teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum” kelimelerini sarf etti.

"TARAFTAR OLARAK ÜZÜLÜYORUM"

Futbolun her sonuca açık olduğunu hatırlatan Quaresma, Beşiktaş’ın yaşadığı sürecin kendisini bir taraftar olarak üzdüğünü dile getirdi. “Kulübümün böyle bir dönemden geçmesini görmek kolay değil. Ama futbol bu. Umarım gelecek sezon Galatasaray’la omuz omuza yarışabilecek bir Beşiktaş izleriz” şeklinde konuştu.

"GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ"

Quaresma, ligdeki diğer takımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’tan çok daha iyi olduğunu düşünmediğini ifade eden Portekizli eski futbolcu, “Ancak şu anda ligde çok güçlü bir Galatasaray görüyorum. Kadro ve teknik direktör anlamında, bir taraftar olarak hiç memnun değilim” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

