Futbolda bahis ve şike soruşturmasında tutuklu Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu bazı futbolcuların cep telefonlarında inceleme yapıldı. Futbolcuların yasa dışı sanal kumar oynadıkları ve arkadaşlarıyla bu konu hakkında mesajlaştıkları belirlendi. Yandaş'ın cep telefonunda sanal kumar oyununa ait resimler çıkarken, başka bir futbolcunun "Dede 100x attı" yazdığı görüldü.

Futbolda bahis ve şike iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerden olan Mert Hakan Yandaş'ın da arasında olduğu bazı futbolcuların telefonlarında yapılan incelemelerde yasa ışı sanal kumar oyunları belirlendi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın cep telefonunda, "Sweet bonanza" isimli sanal kumar oyununu oynadığına dair resimler bulundu.

"DEDE 100X ATTI"

Kayserisporlu futbolcu Abdulsamet Burak'ın dijital materyallerinde 4 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine girdiği tespit edildi. Burak'ın telefonunda "Dede 100x attı sonra bir oyunum var ona girdim. Spin aldım. O da 17 verdi bir şeyler oldu" şeklinde mesajlaşmalar bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Ahmet Çakar ifadesinin ardından serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

"86 BİN LİRAYA ÇÖKTÜLER"

Pendiksporlu Emircan Çiçek'in Whatsapp incelemelerinde, "86 bin liramıza çöktüler. Siteden kazandık. Bahis mi. Evet. Ne bu yok slot. Mail için ne lazımdır ki. E-postayla kayıtlı site var mı diye bakacaklar" dediği saptandı. Çiçek'in 2 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesine ait kupon görselleri bulundu. Boluspor'da top koşturan Ensar Bilir'in de 4 yasa dışı kumar ve bahis sitesine erişim kaydı bulundu.

"2-3 KİŞİ KUPON YAPMIŞTIK, SIKINTI ÇIKAR MI?"

Sabah'ta yer alan habere göre Vansporlu futbolcu Faruk Can Genç'in ise dijital materyallerinde, "Abi şu kaçak site olayı var ya Giresun'da oynarken öyle toplanıp masör falan 2-3 kişi kupon yapmıştık. Sıkıntı çıkar mı ondan?" şeklinde mesajlaşmaları ortaya çıktı.

"MAÇI ALIR MIYIZ? KUPON YAPIYORUM"

Göztepeli futbolcu İzzet Furkan Malak'ın bir arkadaşının kendisine Whatsapp'tan "Maçı alır mıyız? kupon yapıyorum" şeklinde mesajlarına rastlandı. Malak'ın, yasa dışı bir bahis ve kumar sitesine ait görsel ve rulet oynadığına ilişkin fotoğraflar ele geçirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası