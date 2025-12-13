100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokakta iş yerinde çay molasında olan kurye Hasan Emre Afacan, babasıyla dükkana gelen küçük bir çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini gördü. Çocuğun boğazına bir cisim kaçtığını anlayan Afacan, hızlıca Heimlich manevrası uyguladı. Kısa süre içinde çocuğun nefes yolu açılırken, yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kurye Afacan o anları anlatırken şunları söyledi:

"Çocuk gelirken zıplaya zıplaya geliyordu. Çocuğun boğazında bir şey kaldığını fark ettim. Babası sırtına vurarak kurtarmaya çalıştı ama bu sefer de nefes borusuna gitti sanırım. Bende Heimlich manevrası yaptım. Çocuk rahat bir nefes aldı. O arada ambulansı aradım. Geldiler ve çocuğu aldılar. Sağlık durumu iyiydi"