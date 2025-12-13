Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Gülter'in olay günü evde olan ve cinayeti itiraf eden arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi iddiaya göre valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul’da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu’nun babası ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu

TUĞYAN TUTUKLANDI!

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanma, arkadaşı Sultan Nur Uluysa adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Mahkeme Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i tasarlanarak kasten öldürme suçundan tutukladı. Olay günü evde bulunan Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi.

ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Öte yandan Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan Gülter'in annesini öldürdüğünü itiraf etti. Ulu'nun ifadesinde, "Güllü abla yüz cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası