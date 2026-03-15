Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli oldu
Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri ve küme düşen takımlar belli oldu.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 normal sezonu, bugün oynanan 26. hafta maçlarıyla sona ererken play-off eşleşmeleri ve küme düşen takımlar belli oldu.
Normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte play-off 1-4 ve 5-8 etaplarındaki eşleşmelerde belli oldu.
Play-off 1-4 etabında VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor eşleşmeleri oluşurken, 5-8 etabında eşleşmeler Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo şeklinde oluştu.
İKİ TAKIM KÜME DÜŞTÜ
Lig etabı sonunda 13. sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 14. ve son sıradaki Bahçelievler Belediyespor 1. lige düştü.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyesispor Eker - Fenerbahçe Medicana: 0-3
Galatasaray Daikin - Göztepe: 0-3
Beşiktaş - Kuzeyboru: 0-3
Zeren Spor - İlbank: 3-0
Eczacıbaşı Dynavit - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Türk Hava Yolları - VakıfBank: 2-3
Aras Kargo - Bahçelievler Belediyespor: 3-0