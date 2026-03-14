A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki üçüncü maçında Japonya'yı 75-67 mağlup etti.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası üçüncü maçında A Kadın Milli Takımımız, tarihinde 10.kez Japonya ile karşılaştı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadeleyi 75-67'lik skorla kazandı ve ikinci galibiyetini elde etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Milli cimnastikçi Adem Asil'den altın madalya

JAPONYA SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmanın ilk periyodunda Japonya, özellikle orta mesafeden bulduğu basketlerle rakibine üstünlük kurdu. Ay-yıldızlılar ise pota altından ve dış atışlardan ürettiği sayılarla rakibine karşılık vermeye çalıştı. Japonya, büyük bir bölümünü önde götürdüğü ilk periyodu 20-16 üstün bitirdi.

Türkiye, ikinci periyotta özellikle boyalı alandan ürettiği sayılarla rakibiyle arasındaki farkı azaltmaya çalıştı. Milli takım, 12. dakikada da Alperi Onar'ın turnikeden bulduğu basketle beraberliği yakaladı: 20-20. Sonrasında üst üste attığı üç sayılık basketlerle oyun üstünlüğünü eline alan Japonya, 19. dakikada Yamamoto'nun üç sayılık isabetiyle aradaki farkı 11'e çıkardı: 41-30. Türkiye, geride kalan zamanda farkı eritmeye çalışsa da Japonya soyunma odasına 41-35 önde gitti.

Türkiye, Japonya'yı eli boş gönderdi

MİLLİLER ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GERİ DÖNDÜ

İlk yarının sonunda yakaladığı 5-0 seriyle soyunma odasına 41-35 mağlup giden Türkiye, ikinci yarının başlarında da Beren Burke'nin 23. dakikada pota altından bulduğu basketle 11-0'lık seri yakaladı ve maçta öne geçti: 41-46. Sonrasında arka arkaya üçlükler bulan Japonya, 25. dakikada Takada'nın dış atış isabetiyle 9-0'lık seri yakalayarak yeniden üstünlüğü ele aldı: 50-46. Bu serinin ardından tempoyu artıran ay-yıldızlılar, Sevgi Uzun'un 29. dakikada üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakalayarak yeniden öne geçti: 50-52. Milli takım, Alperi Onar'ın dış atıştan bulduğu basketle de son çeyreğe 55-54 önde girdi.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, 33. dakikada Alperi Onar'ın turnikesiyle 6-0'lık seri yakaladı: 54-61. Sonrasında Japonya, boyalı alandan ürettiği skorlarla zaman zaman aradaki farkı 2'ye kadar indirdi. Türkiye, kıran kırana geçen maçın son bölümünde hata yapmadı ve karşılaşmayı 75-67 kazandı.

Karşılaşmanın sonunda milli oyuncu Beren Burke, "maçın oyuncusu" ödülünü aldı.

İLK MAÇ 2004'TE YAPILDI

İki takım ilk kez 23 Temmuz 2004 tarihinde İspanya’da düzenlenen hazırlık turnuvasında karşılaştı. Millilerimiz, rakibine 90-80 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılarımız, 26 Haziran 2012 yılında Ankara’da düzenlenen Londra Olimpiyatları Eleme Grubu maçında rakibini 65-49’luk skorla yenme başarısı gösterdi.

A Kadın Milli Takımımız ile Japonya'nın son buluşması, 19 Haziran 2022 tarihinde oynanan hazırlık maçında gerçekleşti. Ay-yıldızlılarımız, Japonya’da oynanan müsabakada rakibine 83-57’lik skorla yenildi.

Türkiye ile Japonya arasında daha önce oynanan 9 müsabakadan Millilerimiz 4 kez galibiyetle ayrıldı.

