İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de hareketli anlar! İntihar etmek isteyen kadın ikna edildi
Kayseri'de N.S. isimli kadın, 5’inci kattaki evinin balkonuna çıkarak intihar etmek istedi. Alt kattaki balkona çıkarak iletişime geçen polisin ikna çalışmaları sonucu N.S. intihardan vazgeçti.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi 5333. Sokak’ta bulunan 10 katlı binanın 5’inci katında yaşayan N.S., evinin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de N.S.’nin balkonunun altına şişme yatak kurdu.
İNTİHARDAN VAZGEÇTİ
N.S.’nin alt katından bulunan komşusunun balkonuna çıkan komiser Murat A. genç kadını ikna ederek, balkondan içeri geçmesi için yoğun çaba sarf etti. Komiserin uzun süren ikna çalışmaları sonucu N.S., balkondan ikametine girerek intihardan vazgeçti.
