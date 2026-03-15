Türkiye Gazetesi
İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 15.03.2026
İLAN

İSTANBUL ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından

Sn. ADİL REKLAM TANITIM VE ORGANİZASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
(VKN.0080801360) – (Tic. Sic. No.866927)
Merkez Mah. İzzetpaşa Sk.
Ayhan İş Merkezi No: 14 Daire:16 ŞİŞLİ/İSTANBUL
1062 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Bakanlar Kurulunun 01/10/1966 tarih 6/7104 sayılı ve 25.09.1967 tarih 6/8890 sayılı Kararnameler gereğince Hazinece el konularak idaresi Bakanlığımızca/İdaremizce yürütülmekte olan, tapuda Suriye uyruklu şahıslar adına kayıtlı; İlimiz, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesinde bulunan 101 pafta, 825 ada, 12 parsel no.lu, 161,00 m² yüzölçümlü, “kâgir apartman” vasıflı taşınmaz, 17/07/2017 tarihinde yapılan yer teslimiyle başlayan ve 25.05.2017 tarihinde imzalanan kira sözleşmesi ile 17/07/2017 - 17/07/2027 tarihleri arası 10 yıl süreyle ticari amaçlı kullanılmak üzere, ADİL REKLAM TANITIM VE ORGANİZASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (VKN.0080801360) adına kiraya verilmiştir.

Vadesinde ödenmeyen 3.-4.-5.-6.-7. ve 8. yıllara ait kira bedelleri (356.760,00 TL, 400.000,00 TL, 458.200,00 TL, 662.283,00 TL, 1.059.322 TL ve 1.748.623,00 TL) ile yeni döneme girilen 9. yıl kira bedeli 2.504.553,00 TL’nin vadesinde ödenmeyen 1.-2.-3. taksit tutarlarının ödeme günü itibariyle hesaplanacak gecikme faizleri ile birlikte ilgili hesaplara yatırılmak suretiyle, işbu ihtarnamenin tebliğinden/ilanından (ilanen tebliğ) itibaren en geç 15 gün içerisinde İdaremize bizzat müracaat edilerek ödenmesi; aksi halde, kira sözleşmesi hükümlerine göre sözleşmenin feshedilerek, ödenmeyen borçların 2004 sayılı Kanun gereğince icraen tahsili yoluna gidileceği, ihtaren tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02423166