Ünlü Alman Filozof Jürgen Habermas, 96 yaşında hayatını kaybetti. Modern felsefenin önemli isimlerinden biri kabul edilen Habermas, iletişim kuramı ve demokrasi üzerine çalışmalarıyla tanınıyordu.

Almanya’nın önde gelen filozof ve sosyologlarından Jürgen Habermas’ın 96 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Alman Haber Ajansı (DPA), Suhrkamp Verlag yayınevine dayandırdığı haberinde Habermas’ın bugün Starnberg kentinde öldüğünü aktardı.

HABERMAS KİMDİR?

Düsseldorf’ta 1929 yılında doğan Habermas, akademik kariyerine Almanya’daki üniversitelerde devam etti. 1961 yılında Marburg Üniversitesi’nde doçent olan Habermas, 1961-1964 yılları arasında Heidelberg Üniversitesi’nde felsefe dersleri verdi.

1964 yılında Frankfurt Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji kürsüsünün başına geçen Habermas, 1971-1981 yılları arasında Max Planck Enstitüsü bünyesinde Starnberg’de bulunan ve bilim ile teknoloji dünyasının toplumsal koşullarını inceleyen enstitünün müdürlüğünü yaptı.

FRANKFURT OKULU'NUN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN

Frankfurt Okulu’nun önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Habermas, 1983 yılında yeniden Frankfurt’a döndü. Akademik çalışmalarını burada sürdüren düşünür, 1994 yılında profesör olarak emekli olana kadar üniversitede felsefe kürsüsünün başında görev yaptı.

