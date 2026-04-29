Manisa'nın yüksek rakımlı ilçesi Demirci'de, sağanak yağışların ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte doğada kuzugöbeği bereketi yaşanıyor. Kilogram fiyatı 2 bin lirayı bulan ve şifasıyla bilinen mantarı toplamak isteyen vatandaşlar dağlara akın etti.

Demirci ilçesinde bahar yağmurlarının ardından gelen sıcak hava doğayı canlandırdı. İlçenin yüksek kesimlerinde, ormanlık alanlarda ve yaylalarda halk arasında "altınbaşlı" olarak bilinen kuzugöbeği mantarları topraktan yüzünü gösterdi. Ekonomik değeriyle dikkat çeken mantar, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için hem bir uğraş hem de önemli bir kazanç kapısı oldu.

GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA ARAZİYE ÇIKIYORLAR

Kuzugöbeği mantarı için Köylüce, Taşokçular ve Armutlu mahallelerinde vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla arazilere çıkıyor. Çalılıkların arası ve ağaç diplerini titizlikle tarayan mahalle sakinleri, buldukları mantarları köküne zarar vermeden bıçakla keserek topluyor. Vatandaşlar, bu yöntemle mantar sporlarının toprakta kalmasını sağlayarak gelecek yıl yeniden yetişmesine imkan tanıyor.

"YAKLAŞIK 1 KİLO KADAR TOPLADIK"

Köylüce Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte araziye çıkan Ali Bozdağ, Osman Demirtaş ve Adil Poyraz, gün boyu süren arama sonucunda yaklaşık 1 kilo mantar hasat etti. Doğada adım adım kuzugöbeği arayan gençlerden Ali Bozdağ, "Hava güzelleşince kendimizi dağlara attık. Nasip oldu, yaklaşık 1 kilo kadar topladık. Bu mantarı araması ve bulması çok büyük bir heyecan. Bulduğumuz her mantar bizi mutlu ediyor. Şifa niyetine tüketiliyor, lezzeti de bir o kadar güzel." ifadelerini kullandı.

Dünya mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen kuzugöbeği mantarı, Demirci ekonomisine de katkı sağlıyor. Özellikle yüksek fiyatı ve az bulunurluğu nedeniyle kıymetli olan mantar, bölge halkı için bahar aylarının en önemli gelir kaynaklarından biri haline gelmiş durumda.

