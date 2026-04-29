Bölgenin geçim kaynağı oldu! Dağda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde sağanak yağışlar sonrası yüksek rakımlı bölgelerde "kuzugöbeği" mantarı bereketi yaşanıyor. Kilogram fiyatı 2 bin lirayı bulan bu değerli mantar türünü toplamak isteyen vatandaşlar, hem gelir kapısı hem de şifa kaynağı olması nedeniyle dağa akın etti.
- Bahar yağmurları ve ardından gelen sıcak hava, Demirci'nin yüksek kesimlerinde ve ormanlık alanlarında kuzugöbeği mantarlarının yetişmesine neden oldu.
- 'Altınbaşlı' olarak da bilinen kuzugöbeği mantarı, ekonomik değeri yüksek bir ürün olup kırsal mahallelerde yaşayanlar için gelir kaynağı oluşturuyor.
- Vatandaşlar, mantarları köklerine zarar vermeden bıçakla keserek topluyor ve bu yöntemle mantarın gelecek yıl yeniden yetişmesine olanak tanıyor.
- Yaklaşık 1 kilo mantar toplayan vatandaşlar, bu mantarın şifalı ve lezzetli olduğunu belirtiyor.
- Kuzugöbeği mantarı, Demirci ekonomisine katkı sağlayan, özellikle yüksek fiyatı ve az bulunurluğu nedeniyle kıymetli bir ürün olarak bahar aylarının önemli gelir kaynaklarından biri haline gelmiş durumda.
Manisa'nın yüksek rakımlı ilçesi Demirci'de, sağanak yağışların ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte doğada kuzugöbeği bereketi yaşanıyor. Kilogram fiyatı 2 bin lirayı bulan ve şifasıyla bilinen mantarı toplamak isteyen vatandaşlar dağlara akın etti.
Demirci ilçesinde bahar yağmurlarının ardından gelen sıcak hava doğayı canlandırdı. İlçenin yüksek kesimlerinde, ormanlık alanlarda ve yaylalarda halk arasında "altınbaşlı" olarak bilinen kuzugöbeği mantarları topraktan yüzünü gösterdi. Ekonomik değeriyle dikkat çeken mantar, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için hem bir uğraş hem de önemli bir kazanç kapısı oldu.
GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA ARAZİYE ÇIKIYORLAR
Kuzugöbeği mantarı için Köylüce, Taşokçular ve Armutlu mahallelerinde vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla arazilere çıkıyor. Çalılıkların arası ve ağaç diplerini titizlikle tarayan mahalle sakinleri, buldukları mantarları köküne zarar vermeden bıçakla keserek topluyor. Vatandaşlar, bu yöntemle mantar sporlarının toprakta kalmasını sağlayarak gelecek yıl yeniden yetişmesine imkan tanıyor.
"YAKLAŞIK 1 KİLO KADAR TOPLADIK"
Köylüce Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte araziye çıkan Ali Bozdağ, Osman Demirtaş ve Adil Poyraz, gün boyu süren arama sonucunda yaklaşık 1 kilo mantar hasat etti. Doğada adım adım kuzugöbeği arayan gençlerden Ali Bozdağ, "Hava güzelleşince kendimizi dağlara attık. Nasip oldu, yaklaşık 1 kilo kadar topladık. Bu mantarı araması ve bulması çok büyük bir heyecan. Bulduğumuz her mantar bizi mutlu ediyor. Şifa niyetine tüketiliyor, lezzeti de bir o kadar güzel." ifadelerini kullandı.
Dünya mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen kuzugöbeği mantarı, Demirci ekonomisine de katkı sağlıyor. Özellikle yüksek fiyatı ve az bulunurluğu nedeniyle kıymetli olan mantar, bölge halkı için bahar aylarının en önemli gelir kaynaklarından biri haline gelmiş durumda.