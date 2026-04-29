Ankara'da çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki Hakan Çakır’ın cinayet davasında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı. Çakır’ı katledenlere ceza yağdıran mahkeme Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z.'nin olayın ikinci aşamasında birlikte hareket ettiklerini, Ahmet Emir Zeynal'ın olay yerinden ayrıldıktan sonra pala, bıçak ve çivili sopa gibi silahlarla olay yerine gelerek karşı tarafa beraber saldırdıklarını belirtti.

Geçen yıl Ankara'nın Keçiören ilçesinde annesine ve kız kardeşine laf atan kişilerle tartışan 22 yaşındaki Hakan Çakır çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü.

CEZA YAĞMIŞTI

İkinci ‘Minguzzi olayı’ olarak anılan Hakan Çakır cinayetinde Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 yıl hapis cezası, suça sürüklenen çocuk B.S.Z. (17) hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl, suça sürüklenen çocuk T.Y.Z. (14) hakkında ise aynı suçlardan 25 yıl hapis cezası vermişti.

Hakan Çakır ve kız kardeşi

CEZALARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Mahkeme cezaların gerekçesini açıkladı. Mahkemenin gerekçeli kararında, sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z.'nin olayın ikinci aşamasında birlikte hareket ettikleri, Ahmet Emir Zeynal'ın olay yerinden ayrıldıktan sonra diğer sanıkları çağırdığı, bu kişilerin pala, bıçak ve çivili sopa gibi silahlarla olay yerine gelerek karşı tarafa beraber saldırdıkları, eylemde ortak hakimiyet kurdukları ve müşterek fail olarak hareket ettikleri ifade edildi.

“ÖLDÜRME KASTI”

Gerekçeli kararda Hakan Çakır’ın vücudunda tespit edilen kesici ve delici alet yaralarının her birinin ayrı ayrı şekilde öldürücü nitelikte olduğu, ölümün büyük damar yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği, kullanılan aletler, darbe sayısı ve hedef bölgeler birlikte değerlendirilerek sanıkların öldürme kastıyla hareket ettikleri vurgulandı.

BİRLİKTE HAREKET ETTİLER

Sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z'nin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, pala, sopa, bıçak ve çivili sopadan oluşan saldırı araçlarıyla Hakan Çakır'a, sanıklar Hakkı Can Çakır, Şahin Çakır, Eyyüp Demir'e ve katılan Sevender Özkan'a yöneldikleri ve saldırıya başladıkları belirtildi.

“KASTEN YARALAMA SUÇU”

Gerekçeli kararda, Eyyüp Demir ve Sevender Özkan'a yönelik eylemlerde ise yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu ancak eylemlerin bıçak, pala ve sopa gibi silah sayılan aletlerle gerçekleştirilmesi nedeniyle kasten yaralama suçunun oluştuğu belirtildi.

Ahmet Emir Zeynal'ın tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği fakat bu sözlerin ardından öldürme ve yaralama eylemlerinin gerçekleşmesi nedeniyle tehdit suçundan ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığının değerlendirildiği de belirtildi.

Sanık Umut Kılınç'ın öldürme ve yaralama eylemlerine iştirak ettiğine dair kesin ve yeterli delil elde edilemediği, olayın ilk aşamasında darp eylemine katıldığının sabit olduğu ve öldürücü nitelikteki saldırı aşamasında ortak hakimiyet kurduğunun ispatlanamadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

10 Ağustos'ta çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesinden tartıştı.

Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle olay yerine gelen Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen olayda Hakan Çakır, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

