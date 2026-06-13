Gaziantep'ten acı haber! Su birikintisine giren 2 kardeş hayatını kaybetti
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde serinlemek için su birikintisine giren 4 çocuktan 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.
- Olay, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi kırsal Örenli Mahallesi'nde meydana geldi.
- Serinlemek için su birikintisine giren 4 arkadaştan kardeşler Murat Telli (13) ve Muhammet Mahmut Telli (15) suda çırpınmaya başladı.
- Diğer çocuklar tarafından sudan çıkarılan kardeşler sağlık ekiplerine teslim edildi.
- 13 yaşındaki Murat Telli ve 15 yaşındaki Muhammet Mahmut Telli, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi kırsal Örenli Mahallesi'nde iddiaya göre, serinlemek için mahallenin kırsal bölgesindeki su birikintisine giren 4 arkadaştan kardeş olan Murat Telli (13) ile Muhammet Mahmut Telli (15) kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı.
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2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Durumu fark eden diğer çocuklar, arkadaşlarını kurtaramayınca sudan çıkarak durumu mahalle halkına bildirdi. Olay yerine gelen mahalle halkı 2 kardeşi bilinci kapalı halde sudan çıkardıktan sonra ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 13 yaşındaki Murat Telli ile Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırılan ağabeyi 15 yaşındaki Muhammet Mahmut Telli yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.