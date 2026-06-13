Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde serinlemek için su birikintisine giren 4 çocuktan 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi kırsal Örenli Mahallesi'nde iddiaya göre, serinlemek için mahallenin kırsal bölgesindeki su birikintisine giren 4 arkadaştan kardeş olan Murat Telli (13) ile Muhammet Mahmut Telli (15) kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden diğer çocuklar, arkadaşlarını kurtaramayınca sudan çıkarak durumu mahalle halkına bildirdi. Olay yerine gelen mahalle halkı 2 kardeşi bilinci kapalı halde sudan çıkardıktan sonra ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Gaziantep'ten acı haber! Su birikintisine giren 2 kardeş hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 13 yaşındaki Murat Telli ile Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırılan ağabeyi 15 yaşındaki Muhammet Mahmut Telli yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'ten acı haber! Su birikintisine giren 2 kardeş hayatını kaybetti

Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası