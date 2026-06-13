Sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem nerede oldu son dakika?" sorgulamalarını yapıyor. 13 Haziran 2026 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileriyle birlikte bugün yaşanan depremlerin merkez üsleri, büyüklükleri ve son durum merak konusu oldu.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde meydana gelen sarsıntılar kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle Ege Denizi, İzmir Körfezi, Muğla ve Gaziantep çevresinde kaydedilen depremlerin ardından vatandaşlar son depremler listesini araştırmaya başladı.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

13 Haziran Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre günün en dikkat çeken depremlerinden biri Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 00.08'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçülürken, sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD son depremler listesi (13 Haziran 2026)

Günün ilerleyen saatlerinde Ege Denizi ve İzmir Körfezi çevresinde de art arda küçük ölçekli depremler kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre saat 12.22'de Foça açıklarında meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde ölçüldü.

Son olarak Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Çiçekli bölgesinde saat 16.15'te meydana gelen 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

13 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel verilere göre 13 Haziran'da kaydedilen depremler sıralandı.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (13 Haziran 2026)

Uzmanlar, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak özellikle hissedilen depremler sonrasında vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi gün içerisinde düzenli olarak güncellenmeye devam ediyor.

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