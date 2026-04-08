Ankara'da sokak ortasında öldürülen 23 yaşındaki Hakan Çakır davasında karar açıklandı. Suça sürüklenen çocuklardan birine 25 yıl, diğerine 32 yıl, baba Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal'a müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2'si suça sürüklenen çocuk, 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

CEZALAR AÇIKLANDI

Suça sürüklenen çocuklar 14 yaşındaki T.Y.Z 25 yıl ve 17 yaşındaki B.S.Z 32 yıl, baba Cemal Zeynal müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis, Ahmet Emir Zeynal müebbet hapis cezası ve 28 yıl hapis cezası verildi.

Hakan Çakır ve kardeşi

ÇAKIR AİLESİ İSYAN ETMİŞTİ

Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, sanıkların şimdiye kadar verdiği ifadelerin birbirini tutmadığını belirterek, "Bugün de farklı bir senaryoyla karşımıza çıktılar. Baktılar işin içinden sıyrılamayacaklar, suçu en küçük çocuğa yıkmaya çalıştılar. Üçü de en küçüğe suçu yıkmaya çalıştı" demişti.

Çakır'ın kız kardeşi Melisa Çakır ise suçun, en az cezayı alacak olan 14 yaşındaki sanığa yıkılmaya çalışıldığını söyleyerek "Suçu kendisi kabul etti. Abimi nasıl katlettiğini anlatmaya çalıştı. Yani biz inanmadık ama yine de bunu duymak çok ağır geliyor insana. Çıkacak kararın emsal bir karar olacağını düşünüyoruz. Umarım mahkememiz daha uzun sürmez. Çünkü biz hala yas tutamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

10 Ağustos'ta çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesinden tartıştı.

Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle olay yerine gelen Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen olayda Hakan Çakır, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

