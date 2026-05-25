CHP Genel Merkezi’ne girmek isteyen Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, Özel destekçilerinin saldırısına uğradı. Çevik Kuvvet ekiplerine de saldıran partililer, İçişleri Bakanı Çiftçi’nin telefonuyla gardını indirdi. Geride ise harabeye dönmüş parti binası kaldı.

BERAT TEMİZ - Mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nin boşaltılıp kendilerine teslim edilmesini istedi. Ancak Özgür Özel ve destekçileri bu talebi yerine getirmedi.

CHP'li CHP'liyi dövdü! Parti Genel Merkezi'nde makam savaşı

Ardından Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ile CHP’li vekiller Orhan Sarıbal, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Deniz Demir ve Barış Bektaş kol kola girip arkalarındaki kalabalıkla birlikte binaya yürüdü. Kapıya barikat kuran “Özelciler”, “Kılıçdaroğluculara” taş ve su şişesi attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Çıkan olaylara müdahalede bulunan Çevik Kuvvet ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

POLİSE DE SALDIRDILAR!

Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin hükmüne uyulmasını isteyince avukatı Çelik, parti binasının kendilerine teslim edilmesi için İl Emniyet Müdürlüğüne dilekçe sundu. Bu başvuru üzerine Valilik, emniyete “CHP Genel Merkezi mahkeme kararı doğrultusunda tahliye edin” talimatı verdi.

Güvenlik güçlerinin ikna etmeye çalıştığı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile telefonda konuştuktan sonra direnişi durdurdu. Emir, Bakan Çiftçi’den polisin güç kullanarak girmemesini arz ettiğini söyledi. Fakat “Özelciler”, kilitli garaj kapısını kırıp barikatları yıkan polise saksı, yangın tüpü ve sandalye fırlattı. Çevik Kuvvet biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez’e girdi. Bazı partililer ve milletvekilleri merdivenlere deterjan döküp polisin yukarıya çıkmasını engellemeye çalıştı, bu girişim de başarısız oldu. Kılıçdaroğlu grubu, 9 saatlik mücadele sonucu Genel Merkezi teslim aldıktan sonra liderlerini konutunda ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU BAYRAMDAN SONRA GELECEK

Eski CHP’li vekil Müslim Sarı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Kemal Bey bu olaylardan çok üzgün. Partinin içi harap. Bunların yaşanmaması için azami çaba sarf etsek de maalesef başaramadık. İlk defa milletvekilleri partiden içeri giremedi. Ortada mahkemenin verdiği bir karar var. Bu gereklilik çerçevesinde önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak, bir yol haritası belirleyecek. Parti Meclisinin toplanması birinci önceliğimiz. Bayram sonunda toplama planımız var. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra Genel Merkeze gelecek. Süreci şimdilik kendi ofisinde takip edip yönetecek. Özel ve beraberindekilerle de bir temas kurabiliriz. Düşman değiliz. Kucaklaşarak, birleşerek bu süreci götüreceğiz” dedi.

ÖZEL GÖSTERİ

Tebligatı yırttı, TBMM’ye yürüdü, TOMA’nın üstüne çıktı, Erdoğan’ı hedef aldı, Meclis’e girdi, vekillerle bayramlaştı.

“MAKAM ODAMIZI MERAKLISINA BIRAKTIK” DİYEN ÖZGÜR ÖZEL:

CHP’nin gerçek Genel Merkezi artık TBMM’dir

Olaylar sırasında CHP Genel Merkezi’nde bulunan Özgür Özel, kendisine ulaştırılan tahliye tebligatını yırttığı anların videosunu sosyal medyada paylaştı. “Bunun için yıktılar Baba Ocağı’nı” diyerek sitem eden Özel, belgenin parçalanmış hâlini CHP’li Ali Mahir Başarır’a verip “Masaya koy, gelince okusun” ifadelerini kullandı.

Saatler süren arbedenin ardından binadan çıkan Özgür Özel, basın mensuplarına, “Ankara’da ne kadar kriminal tip varsa onları sabahın yedisinde peşlerine takıp Genel Merkez’in kapısına dayananlar kendilerine yakışanı yaptı. Biz de teslim olmayıp kendimize yakışanı yaptık. Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, bu partinin çocuklarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun. Geri gelmek üzere çıkıyorum” şeklinde açıklama yaptı.

Ardından Özel, kurmayları ve destekçileriyle birlikte TBMM’ye yürüdü. Meclis’in önünde bulunan bir TOMA aracına çıkan Özel, partililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine attığı sloganlara eşlik etti. Özgür Özel, buradaki konuşmasında ise “Makam odamızı meraklısına bıraktık. Bundan sonra CHP’nin gerçek genel merkezi TBMM’dir” dedi. Daha sonra Meclis binasına giren Özel, milletvekilleri ve partililerle bayramlaştı.

AK PARTİ’DEN SLOGAN TEPKİSİ:

Biz sizin değil, dünyanın sorunlarıyla uğraşıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine atılan sloganlara tepki gösterdi. Ala, Özel’i ima ederek, “CHP’de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti’de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye’nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP’nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de niyetimiz de yok” dedi.

HORTUMLA ÇATIYA ÇIKAN TANAL’A TEPKİ: HORTUMCU MAHMUT!

CHP ile ilgili birçok olayda en ön saflarda bulunan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Genel Merkez’de yaşanan gerginliklerde de kendisini gösterdi. Daha önce TOMA’ya tırmanan, barikatları yıkmaya çalışan, güvenlik güçlerinin üzerine koşan Tanal, bu defa polis ekiplerini engellemek için elinde hortumla güvenlik kulübesinin çatısına çıktı. Kılıçdaroğlu destekçileri ise “Hortumcu Mahmut, alıştınız hortumlamaya zaten” diyerek tepki gösterdi.

ÜÇ AYRI SORUŞTURMA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi’nde başlayıp devam eden olaylara ilişkin harekete geçti. Bina önündeki arbede ve Özgür Özel’in Meclis’e gittiği sırada yaşanan taşkınlıklarla ilgili “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet”, “görevli memura direnme” ile “kasten yaralama” suçlarından üç ayrı soruşturma açıldı.

