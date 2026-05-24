CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun bir mesajını paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında, "CHP'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır." dedi.

Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerginliği sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Basın Danışmanı Atakan Sönmez vasıtasıyla çağrı yapan Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP'NİN TÜM ÖRGÜTLERİNE MAHKEME KARARININ GEREKLERİNE UYMALI"

"TALİMATA AYKIRI HAREKET EDENLERLE İLGİLİ GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK"

Kılıçdaroğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır."

GENEL MERKEZDE TAHLİYE GERGİNLİĞİ

CHP Genel Merkezi'nde sabah saatlerinde kurultay gerilimi kavgaya dönüşmüştü. Binayı barikatlarla kapatan Özgür Özel cephesi, sabah saatlerinde tahliye için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine engel olmuştu. Taraflar arasındaki tartışma önce arbedeye, daha sonra da kavgaya dönüşmüştü. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yaparak parti genel merkezine tahliye edilmesini istemişti.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN SÜRECİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultaylarını "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etmesi ortalığı karıştırmıştı. Kurultayların yapıldığı andan itibaren "yok hükmünde" sayılmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönüşünün hukuki zeminini hazırlayan bu karara, mevcut yönetim tepki göstermişti.

