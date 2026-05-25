Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT kapsamında desteklenen teknoloji şirketleri Silikon Vadisi’ne taşındı. PİLOT mezunu girişimlerin toplam portföy değeri ise 600 milyon doları aştı.

Türk Telekom, büyümelerine öncülük ettiği teknoloji şirketlerini ABD’nin San Francisco şehrinde bulunan Silikon Vadisi’ne taşıdı. Şirket, millî teknoloji hamlesini destekleyen vizyonuyla yenilikçi ve teknoloji odaklı Türk girişimlerini küresel ekosistemin merkezine taşıyor.

Türk Telekom’un iştiraki TT Ventures, Stanford Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Küresel ve Uzaktan Eğitim Merkezi iş birliğiyle hazırlanan tamamlayıcı programını Silikon Vadisi’nin kalbinde hayata geçirdi. TT Ventures’in girişim hızlandırma programı PİLOT’un yenilikçi girişimlerini her aşamada destekleyerek büyümelerine imkân sağlayan Türk Telekom, böylece Türkiye’nin yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonunu da destekliyor.

TT Ventures portföyündeki 9 girişim, Stanford Üniversitesindeki büyüme programının yanı sıra iki hafta boyunca Silikon Vadisi’nde etkinliklere katıldı ve uluslararası bir ağ ile buluşma fırsatı buldu.

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, TT Ventures olarak yeni girişimlere sadece yatırım yapmakla kalmadıklarını, onların küresel arenada söz sahibi olması için stratejik adımlar attıklarını belirterek, “Asya’dan Avrupa’ya, Kuzey Amerika’dan Güney Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren PİLOT mezunu girişimlerin portföy değeri 2025 yıl sonu itibarıyla 600 milyon doları aştı. Girişimcilerimizin Türkiye’nin dijital geleceğinin inşasında kıymetli katkılar sunacağına inanıyoruz” dedi.

Hedeflerinin Türkiye’den yeni “unicorn”lar çıkarmak olduğunu söyleyen Özhan, Türkiye’den yeni global şirketler çıkarma hedefiyle çalıştıklarını, bugüne kadar 131 PİLOT mezunu girişime toplam 3,2 milyon dolar nakit ve yatırım desteği sağladıklarını, bunların 78’inin yerli ve uluslararası yatırımcılardan 58 milyon dolar yatırım aldığını ifade etti.

