Yeni imparatorluk kuruluyor! Silikon Vadisi oligarkları Pentagon'un kalbine girdi

ORDUNUN YENİ MÜTTEFİKİ: YAPAY ZEKA VE VERİ ANALİZİ

Yedek subay ilan edilen isimler arasında Meta Teknik Direktörü Andrew Bosworth, Palantir yöneticisi Shyam Sankar ve OpenAI’den Kevin Way ile Bob McGru yer aldı.

Palantir, istihbarat ve savunma alanında veri analizi yazılımlarıyla öne çıkarken; OpenAI, üretken yapay zekâ teknolojilerinde önemli rol oynuyor.

GOOGLE GERİ ADIM ATTI, ETİK İLKELERDEN VAZGEÇTİ

Google, 2018’de Pentagon ile ortak yürüttüğü Maven projesine karşı çıkan 3000’den fazla çalışanın baskısıyla geri adım atmış, sözleşmeyi sonlandırarak “zarar verici teknolojiler” geliştirmeyeceğini duyurmuştu. Ancak 2025 itibarıyla bu etik ilke güncellendi; silahlarla ilgili kısıtlayıcı ifadeler çıkarıldı.

Haziran ayında OpenAI, Pentagon ile ilk doğrudan sözleşmesini imzaladı. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ise "Savunma Bakanlığı'ndan uzak durmayacağım" açıklamasını yaparak çalışanların itirazlarını reddetti.

META'DAN ORDULU YÖNETİCİ: VATANSEVERLİK SİLİKON VADİSİ'NDE SANDIĞINIZDAN GÜÇLÜ

Meta’nın yeni “albay yardımcısı” unvanını alan Andrew Bosworth, Bloomberg’e verdiği röportajda, "Silikon Vadisi’nde düşündüğünüzden çok daha güçlü bir vatanseverlik var" ifadesini kullandı. Bosworth, Palo Alto’nun askeri köklerini yeniden canlandırmak istediklerini belirtti.

PALMER LUCKY, META'DAN İNTİKAMINI ALDI

Oculus’un kurucusu Palmer Lucky, Meta’dan ayrıldıktan sonra kurduğu Anduril ile Amerikan ordusuna sanal gerçeklik tabanlı eğitim araçları sağladı. Meta ile yaptığı yeni iş birliği, yıllar önce yaşanan ayrılığı tersine çevirdi. Lucky ve Zuckerberg, ortak projeyi 29 Mayıs’ta birlikte duyurdu.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN MODERN İMPARATORLUKLAR

Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından ABD yönetimi, yapay zekâ ve teknoloji şirketlerine sınırsız destek sunmaya başladı. 23 Temmuz’da açıklanan yeni AI eylem planı ile çevre regülasyonları da kaldırıldı.

Teknoloji şirketleri arama motorlarından sosyal medyaya, uydu sistemlerinden nükleer enerjiye kadar pek çok alanda altyapıyı kontrol ediyor. Venture Capital yatırımcısı Frederick Benke, “Sıfır çalışanlı girişim” idealini açıkça savunmuştu. Yapay zekâ, artık işten çıkarma gerekçesi olarak kullanılıyor.

EVRENSEL GELİR MODELİ TESTTE: İŞ HAYATI SONA MI ERİYOR?

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın desteklediği bir projede, Teksas ve Illinois’te 3 yıl boyunca 3000 kişiye koşulsuz aylık gelir sağlandı. Katılımcılar bu ödemeleri sağlık ve sosyal yardımlarda kullandı. Elon Musk ise Paris’teki VivaTech 2024’te “Gelecekte muhtemelen hiçbirimiz çalışmayacağız” diyerek evrensel gelir fikrine destek verdi.

MUSK'TAN SİYASİ PARTİ HAMLESİ: ROKETLER BİZDE, ONLARDA YOK

Elon Musk, Trump ile arasındaki ittifakın gerilmesinin ardından 5 Temmuz’da “America Partisi”ni kurduğunu duyurdu. Musk, “Ne olursa olsun roketler bizde. Onlarda yok” açıklamasıyla dikkat çekti.

Musk’ın Starlink üzerinden Ukrayna’daki iletişimi durdurabileceğine dair açıklamaları, bölgedeki askeri dengeleri etkiledi. Polonya, Starlink yerine başka bir sağlayıcıyı tercih edebileceklerini duyurdu. Tayvan ise Starlink yerine Fransız şirket OneWeb ile anlaştı.

DİJİTAL DEVLER AVRUPA'YA SIRT MI DÖNECEK?

Trump yönetiminin Avrupa’ya yönelik tehditleri sonrası, dijital şirketlerin hizmetlerini sonlandırma ihtimali gündeme geldi. Microsoft’un, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı’nın e-posta hesabını askıya alması, bu tehdidin ne kadar gerçek olduğunu gözler önüne serdi.

Avrupa’daki düzenleyici kurumlar ise ABD’den gelen baskılarla AI Act ve Dijital Pazarlar Yasası’nı uygulamakta zorlanıyor. Kanada bile dijital vergileri gündeminden çıkardı.