Trump'tan yapay zeka hamlesi! Liderlik için düğmeye bastı

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekayı 'deha ürünü' olarak tanımlayarak, Amerika'nın bu alanda dünyaya liderlik etmeyi hedeflediğini açıkladı. Trump, yapay zekanın adının değişmesini önerdiği konuşmasında, sektöre yön verecek üç kritik kararnameye de imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C’de düzenlenen 'Yapay Zekâ Yarışını Kazanmak' zirvesinde konuştu. Konuşmasında yapay zeka teknolojisinin önemine değinen Trump, "Tüm dünyada herkes yapay zekadan bahsediyor. Ben bu terimi fazla 'yapay' buluyorum ve bu bana hoş gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKANIN ADI DEĞİŞTİRİLSİN" ÖNERİSİ

Yapay zekanın adını değiştirme önerisinde bulunan Trump, "Terimin kendisini bile beğenmiyorum. Yapay olan hiçbir şeyi sevmem, dolayısıyla bunu düzeltmemiz mümkün mü? İsmini değiştirmeliyiz. Bunu tamamen ciddiyetle söylüyorum. Yapay olan hiçbir şeye sıcak bakmam. Çünkü bu teknoloji yapay değil, tam anlamıyla bir deha ürünü. Saf bir deha" şeklinde konuştu.

Trump, "İstesek de istemesek de, bu çığır açan teknolojiyi inşa etmek ve tanımlamak için ani bir şekilde hızlı tempolu bir rekabete girmiş durumdayız. Bu teknoloji, medeniyetin geleceği hakkında pek çok şeyi belirleyecek" dedi.

HEDEF: DÜNYAYA LİDERLİK ETMEK

Yapay zeka teknolojisini "yeni doğmuş güzel bir bebeğe" benzeten Trump, "O bebeği büyütmeli ve gelişmesine izin vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bunun için belli düzenlemelerin yapılması ve bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Elinizden gelenin en iyisini yaptığınızda, çok çalıştığınızda ve sizi kısıtlayan korkunç, aptalca düzenlemelerden kurtarıldığınızda; düzenleme olabilir ama bu makul ve akıllıca olmalı, bu heyecan verici yeni alanda ilerlerken sizi kimse yenemez" dedi.

ABD’nin dünyadaki birçok teknolojik icada öncülük ettiğini hatırlatan Trump, "Bugünden itibaren, ABD’nin politikası yapay zekâda dünyaya liderlik etmek için ne gerekiyorsa yapmak olacak" şeklinde konuştu.

3 KRİTİK KARARNAMEYİ İMZALADI

Trump, konuşmasının ardından ABD’nin yapay zeka alanındaki rekabet gücünü artırmayı amaçlayan 3 başkanlık kararnamesi imzaladı.

Kararnamelerin, ABD'nin yapay zeka uygulamalarının ihtiyaç duyduğu yüksek işlem gücünü karşılayacak enerji altyapısının hızla inşa edilmesini, ABD yapımı yapay zeka teknolojilerinin ihracatının teşvik edilmesini ve federal hükümet birimlerinin yalnızca ideolojik tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine dayanan yapay zeka modellerini kullanmasını öngördüğü bildirildi.