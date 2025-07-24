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Epstein dosyası nedir, Trump'ın adı geçiyor mu? Dosyadaki isimler araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Epstein dosyası nedir, Trump&#039;ın adı geçiyor mu? Dosyadaki isimler araştırılıyor
Jeffrey Epstein, Trump, Cinsel İstismar, Fuhuş, İntihar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein dosyalarında Donald Trump’ın adının geçtiği ortaya çıktı. Gündem olan son gelişmeler sonrası Epstein dosyası nedir, dosyalarda Trump'ın adının geçip geçmediği merak edildi.

Epstein dosyası nedir, Trump'ın adı geçiyor mu merak edildi. Dosyadaki isimler araştırılırken ABD basınına yansıyan son gelişmeler ışığında Donald Trump’ın adının belgelerde geçtiği iddiası, büyük yangı uyandırdı. 

EPSTEİN DOSYASI NEDİR?

Jeffrey Epstein dosyaları, 2006’dan itibaren Epstein’ın cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar ve davalardan oluşan binlerce sayfalık belgeden oluşuyor.

Epstein, en küçüğü 14 yaşında olan onlarca reşit olmayan kıza cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla 2019’da New York’ta tutuklanmış, ancak yargılanmayı beklerken hücresinde ölü bulunmuştu. 

Virginia Giuffre’nin Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’e karşı açtığı 2015 tarihli iftira davası, 2019’dan itibaren 4.500’den fazla belgenin kamuoyuna açılmasına yol açtı.

Bu belgelerde aralarında Trump, Bill Clinton, Prens Andrew ve diğer ünlü isimlerin geçtiği uçuş kayıtları, iletişim bilgileri ve tanık ifadeleri yer aldığı ifade ediliyor. 

Epstein dosyası nedir, Trump'ın adı geçiyor mu? Dosyadaki isimler araştırılıyor - 1. Resim

EPSTEİN DOSYALARI'NDA TRUMP'IN ADI GEÇİYOR MU?

ABD'de Adalet Bakanlığı Yetkilieri Jeffrey Epstein’ın dava dosyalarında Donald Trump'ın adı geçse de ancak bu durumun Trump'ın suç işlediği anlamına gelmediği bilgisini verdi.

2002 yılında Trump'ın New York Magazine'de Epstein hakkında yayımlanan yazıda, Epstein'i "harika bir adam" olarak tanımlamış ve kendisini 15 yıldır tanıdığını kaydetmişti.

ABD basınında Trump'ın e Palm Beach ile New York arasında Epstein'a ait jetlerle en az yedi kez uçtuğu bildirilmişti.

Beyaz Saray CNN tarafından incelenen fotoğraflara Trump ve Epstein'in Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bunlar, iğrenç bir şekilde kötü niyetli bir şey ima etmek için geniş katılımlı etkinliklerin zararsız video ve fotoğraflarının bağlam dışı karelerinden başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

Epstein dosyası nedir, Trump'ın adı geçiyor mu? Dosyadaki isimler araştırılıyor - 2. Resim

JEFFREY EPSTEİN NASIL ÖLDÜ?

Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde, federal fuhuş ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hücresinde ölü bulundu; resmi otopsi raporu, ölüm nedeninin intihar olduğunu belirtti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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